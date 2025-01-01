Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCP_ShapedMembershipFunctionB ABCDGetValue В (Método Get) Retorna el primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso. double B() Valor devuelto Primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso. В (Método Set) Establece el primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso. void B( const double b // valor del primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso ) Parámetros b [in] Primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso. A C