CP_ShapedMembershipFunction
Classe per implementare una funzione di appartenenza a forma-pi con i parametri A, B, C e D.
Descrizione
La funzione di appartenenza a forma di pi ha la forma di un trapezio curvilineo. La funzione permette di impostare funzioni di appartenenza asimmetriche con una transizione graduale dalla valutazione pessimistia ad ottimista del numero fuzzy.
Un codice di esempio per tracciare un grafico viene visualizzato qui di seguito.
Dichiarazione
class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CP_ShapedMembershipFunction
I metodi della classe
Descrizione
Ottiene ed imposta il parametro dell'inizio del set fuzzy.
Ottiene ed imposta il primo parametro del nucleo dell' insieme fuzzy.
Ottiene ed imposta il secondo parametro del nucleo dell' insieme fuzzy.
Ottiene e imposta il parametro di fine del set fuzzy.
Calcola il valore della funzione di appartenenza da un argomento specificato.
//+------------------------------------------------------------------+