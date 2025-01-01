DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ArrowsArrows with fixed codeType 

Type

Devuelve el identificador de tipo de objeto gráfico

virtual int  Type() const

Valor devuelto

Identificador de tipo de objeto (OBJ_ARROW_CHECK para CChartObjectArrowCheck, OBJ_ARROW_DOWN para CChartObjectArrowDown, OBJ_ARROW_UP para CChartObjectArrowUp, OBJ_ARROW_STOP para CChartObjectArrowStop, OBJ_ARROW_THUMB_DOWN para CChartObjectArrowThumbDown, OBJ_ARROW_THUMB_UP para CChartObjectArrowThumbUp, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE para CChartObjectArrowLeftPrice, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE para CChartObjectArrowRightPrice).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObjectArrowCheck::Type  
//--- ejemplo de CChartObjectArrowDown::Type  
//--- ejemplo de CChartObjectArrowUp::Type  
//--- ejemplo de CChartObjectArrowStop::Type  
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbDown::Type  
//--- ejemplo de CChartObjectArrowThumbUp::Type  
//--- ejemplo de CChartObjectArrowLeftPrice::Type  
//--- ejemplo de CChartObjectArrowRightPrice::Type  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
//--- por ejemplo, tomar CChartObjectArrowCheck  
   CChartObjectArrowCheck arrow;  
//--- obtener el tipo de flecha  
   int type=arrow.Type();  
  }  