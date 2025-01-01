Type
Devuelve el identificador de tipo de objeto gráfico
virtual int Type() const
Valor devuelto
Identificador de tipo de objeto (OBJ_ARROW_CHECK para CChartObjectArrowCheck, OBJ_ARROW_DOWN para CChartObjectArrowDown, OBJ_ARROW_UP para CChartObjectArrowUp, OBJ_ARROW_STOP para CChartObjectArrowStop, OBJ_ARROW_THUMB_DOWN para CChartObjectArrowThumbDown, OBJ_ARROW_THUMB_UP para CChartObjectArrowThumbUp, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE para CChartObjectArrowLeftPrice, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE para CChartObjectArrowRightPrice).
Ejemplo:
//--- ejemplo de CChartObjectArrowCheck::Type