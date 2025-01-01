Información sobre datos históricos del instrumento

Cuando se accede a las series temporales se usa la función SeriesInfoInteger() para obtener la información adicional sobre el instrumento. El identificador de la propiedad requerida se pasa como el parámetro de esta función. Este identificador puede adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER