Cuando se accede a las series temporales se usa la función SeriesInfoInteger() para obtener la información adicional sobre el instrumento. El identificador de la propiedad requerida se pasa como el parámetro de esta función. Este identificador puede adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Número de barras para el símbolo-período en el momento actual
|
long
|
SERIES_FIRSTDATE
|
La primera fecha para el símbolo-período en el momento actual
|
datetime
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
|
datetime
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
La primera fecha en el historial para el símbolo en el servidor independientemente del período
|
datetime
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
La primera fecha en el historial para el símbolo en el terminal de cliente independientemente del período
|
datetime
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Significa la sincronización de datos para el símbolo/período en este momento
|
bool