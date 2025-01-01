DocumentaciónSecciones
Cuando se accede a las series temporales se usa la función SeriesInfoInteger() para obtener la información adicional sobre el instrumento. El identificador de la propiedad requerida se pasa como el parámetro de esta función. Este identificador puede adquirir uno de los valores de la enumeración ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER

Identificador

Descripción

Tipo de la propiedad

SERIES_BARS_COUNT

Número de barras para el símbolo-período en el momento actual

long

SERIES_FIRSTDATE

La primera fecha para el símbolo-período en el momento actual

datetime

SERIES_LASTBAR_DATE

datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

La primera fecha en el historial para el símbolo en el servidor independientemente del período

datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

La primera fecha en el historial para el símbolo en el terminal de cliente independientemente del período

datetime

SERIES_SYNCHRONIZED

Significa la sincronización de datos para el símbolo/período en este momento

bool