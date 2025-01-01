Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes comerciales
- Información sobre datos históricos del instrumento
- Propiedades de órdenes
- Propiedades de posiciones
- Propiedades de transacciones
- Tipos de operaciones comerciales
- Types of Trade Transactions
- Tipos de órdenes en profundidad de mercado
- Propiedades de señales
Constantes comerciales
Varias constantes que se usan para programar las estrategias comerciales están divididas en los siguientes grupos:
- Información sobre datos históricos del instrumento — la obtención de la información general sobre el instrumento financiera;
- Propiedades de órdenes — obtención de información sobre las órdenes comerciales;
- Propiedades de posiciones — obtención de información sobre las posiciones actuales;
- Propiedades de transacciones — obtención de información sobre las transacciones realizadas;
- Tipos de operaciones comerciales — descripción de las operaciones comerciales disponibles;
- Tipos de transacciones comerciales - descripción de posibles tipos de transacciones comerciales;
- Tipos de órdenes en profundidad de mercado - separación de las órdenes según la dirección de operación comercial solicitada.