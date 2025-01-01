Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes nombradas
Todas las constantes utilizadas en el lenguaje MQL5 pueden ser divididas en siguientes grupos:
- Macro substituciones predefinidas — los valores se substituyen durante la compilación;
- Constantes matemáticas — los valores de algunas expresiones matemáticas;
- Constantes de tipos numéricos — restricciones aplicadas a algunos tipos simples;
- Razones de deinicialización — descripción de las razones de deinicialización;
- Verificación del puntero a objeto — enumeración de los tipos de punteros devueltos por la función CheckPointer() ;
- Otras constantes — todas las demás constantes.