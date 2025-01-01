- Estado del terminal de cliente
Una vez finalizado el proceso de simulación, se calculan los indicadores estadísticos de los resultados comerciales según diferentes parámetros. Los valores de estos indicadores se puede conseguir a través de la función TesterStatistics(), especificando previamente el identificador del indicador desde de la enumeración ENUM_STATISTICS.
Aunque para calcular los datos estadísticos se utilizan dos tipos de parámetros - int y double - la función devuelve todos los valores como double. Por defecto, todos los valores estadísticos del tipo double se expresan en la moneda del depósito, si no está especificado lo otro.
Identificador
Descripción del parámetro estadístico
Tipo
STAT_INITIAL_DEPOSIT
Valor del depósito inicial
double
STAT_WITHDRAWAL
Fondos retirados de la cuenta
double
STAT_PROFIT
Beneficio neto tras la simulación, suma de STAT_GROSS_PROFIT y STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS siempre es menos o igual a cero)
double
STAT_GROSS_PROFIT
Beneficio bruto, importe de todas las transacciones rentables (con resultados positivos). Su valor es superior o igual a cero
double
STAT_GROSS_LOSS
Pérdidas brutas, importe de todas las transacciones de pérdidas (con resultados negativos). Su valor es inferior o igual a cero
double
STAT_MAX_PROFITTRADE
Beneficio máximo — el valor máximo entre todas las transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero
double
STAT_MAX_LOSSTRADE
Pérdida máxima — el valor mínimo entre todas las transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero
double
STAT_CONPROFITMAX
Beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables. Su valor es superior o igual a cero
double
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
Número de transacciones que han formado STAT_CONPROFITMAX (beneficio máximo en una secuencia de transacciones rentables)
int
STAT_MAX_CONWINS
Beneficio total en la serie más larga de transacciones rentables
double
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
Numero de transacciones en la serie más larga de transacciones rentables STAT_MAX_CONWINS
int
STAT_CONLOSSMAX
Pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas. Su valor es inferior o igual a cero
double
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
Número de transacciones que han formado STAT_CONLOSSMAX (pérdida máxima en una secuencia de transacciones de pérdidas)
int
STAT_MAX_CONLOSSES
Pérdidas totales en la serie más larga de transacciones de pérdidas
double
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
Número de transacciones en la serie más larga de transacciones de pérdidas STAT_MAX_CONLOSSES
int
STAT_BALANCEMIN
Valor mínimo del balance
double
STAT_BALANCE_DD
Reducción máxima del balance en dinero. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo.
double
STAT_BALANCEDD_PERCENT
Reducción del balance en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en dinero (STAT_BALANCE_DD).
double
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
Reducción máxima del balance en por cientos. En el proceso de trading el balance puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo
double
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
Reducción del balance en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima del balance en por cientos (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
double
STAT_EQUITYMIN
Valor mínimo de equidad
double
STAT_EQUITY_DD
Reducción máxima de equidad en dinero. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, se coge el valor máximo.
double
STAT_EQUITYDD_PERCENT
Reducción de equidad en por cientos que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en dinero (STAT_EQUITY_DD).
double
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
Reducción máxima de equidad en por cientos. En el proceso de trading la equidad puede sufrir varias reducciones, para cada una de ellas se calcula el valor relativo de reducción en por cientos. Se devuelve el valor máximo
double
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
Reducción de equidad en dinero que ha sido detectada en el momento de la reducción máxima de equidad en por cientos (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
double
STAT_EXPECTED_PAYOFF
Beneficio esperado
double
STAT_PROFIT_FACTOR
Factor de beneficio — relación entre STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, entonces el Factor de Beneficio obtiene el valor DBL_MAX
double
STAT_RECOVERY_FACTOR
Factor de recuperación — relación entre STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
double
STAT_SHARPE_RATIO
Ratio de Sharpe
double
STAT_MIN_MARGINLEVEL
Valor mínimo alcanzado del nivel de margen
double
STAT_CUSTOM_ONTESTER
Valor del criterio de optimización de usuario, calculado y devuelto por la función OnTester()
double
STAT_DEALS
Número de transacciones realizadas
int
STAT_TRADES
Número de trades
int
STAT_PROFIT_TRADES
Trades rentables
int
STAT_LOSS_TRADES
Trades irrentables
int
STAT_SHORT_TRADES
Trades cortos
int
STAT_LONG_TRADES
Trades largos
int
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
Trades cortos rentables
int
STAT_PROFIT_LONGTRADES
Trades largos rentables
int
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
Longitud media de una serie rentable de trades
int
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
Longitud media de una serie irrentable de trades
int
STAT_COMPLEX_CRITERION
Criterio de optimización complejo
