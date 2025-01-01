Estadística de simulación

Una vez finalizado el proceso de simulación, se calculan los indicadores estadísticos de los resultados comerciales según diferentes parámetros. Los valores de estos indicadores se puede conseguir a través de la función TesterStatistics(), especificando previamente el identificador del indicador desde de la enumeración ENUM_STATISTICS.

Aunque para calcular los datos estadísticos se utilizan dos tipos de parámetros - int y double - la función devuelve todos los valores como double. Por defecto, todos los valores estadísticos del tipo double se expresan en la moneda del depósito, si no está especificado lo otro.

ENUM_STATISTICS