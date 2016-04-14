Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RSI-MA - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 722
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Besser auf die täglichen Zeitrahmen (TF) zu verwenden.
Sie können den extern Parameter "RSIPeriod" ändern zur Anpassung an jedes Symbol und jeden Zeitrahmen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9917
MaEnv_02B
Indikator MaEnv_02B hilft, zu KAUFEN, zu VERKAUFEN oder zu warten.EA_PSar_002B_v1
EA ist konzipiert nach der Idee des Nik_PSAR_2B Indikators (http://codebase.mql4.com/6934). EA arbeitet auf das Symbol = "EURUSD" und Zeit = M1.
DVD Level (100-50 cent)
Orientiert sich an den ganzen Cent-Niveaus (1.38 1.39 1.40 etc.)10 points 3
Expert Adviser 10 points 3 verwendet das Histogramm des normalen "Moving Average Convergence/Divergence", MACD.