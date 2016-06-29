CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

EA_PSar_002B_v1 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
694
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

EA_PSar_002B_v1 diseñado en la idea del indicador Nik_PSAR_2B (https://www.mql5.com/en/code/9854).

EA probado y optimizado en las plataformas de operaciones MT4 de FXDD.

Esta es una versión de muestra del EA.

Todos los traders activos podrán recibir (con algunas condiciones) una versión completa de este EA (basisforex@gmail.com).

    Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
    Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9909

    Flat_001a Flat_001a

    El EA trabaja en el tiempo "lento" (OpenHour_1 = 0) - hora estándar del este de América del norte. EURUSD, H1

    Nik_PSAR_2B Nik_PSAR_2B

    SAR Parabólico para TF actual y los 3 siguiente TFs con alerta. Este indicador es de petición de maks741 y con ayuda de Nicolás.

    MaEnv_02B MaEnv_02B

    El indicador MaEnv_02B será útil para comprar, vender o permanecer fuera del mercado.

    RSI-MA RSI-MA

    Este indicador es una combinación del RSI clásico y otros indocadores más clásicos MA. Espero que sea más estable y con mejor Ratio de pérdidas/ganancias.