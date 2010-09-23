CodeBaseРазделы
Индикаторы

RSI-MA - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis | Russian English Español Deutsch Português
Идея использования такая же, как и RSI.

Лучше использовать на дневном диапазоне. Можно менять параметер "RSIPeriod" для подгонки к различным валютам и ТФ.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9917

PHV PHV

Аппроксимация Паркинсона исторической волатильности.

Эксперт "Торговля в канале" Эксперт "Торговля в канале"

Эксперт предназначен для полуавтоматической торговли внутри равноудалённого торгового канала как по тренду, так и против тренда.

chart_delta_MACD chart_delta_MACD

Для любителей кластерного анализа валют и треугольников(4-5-6-7-ми угогольников, замкнутых систем).

EA_PSar_002B_v1 EA_PSar_002B_v1

Советник работает по идее индикатора Nik_PSAR_2B.