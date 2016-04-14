CodeBaseKategorien
MaEnv_02B - Indikator für den MetaTrader 4

Leonid Basis | German English Русский Español Português
Veröffentlicht:
Optimistische Händler würden in den Markt eintreten, wenn der Preis die hellblaue (aqua) Linie überquert.

Ein zuverlässigerer Einstieg ist das Kreuzen der dunkelblauen Linie.

Kreuzt der Preis die rote Linie zurück in den Kanal können Sie eine Positionen mit der Preisbewegung eröffnen.

Dieser Indikator wurde für EURUSD, M5 entwickelt.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9914

EA_PSar_002B_v1 EA_PSar_002B_v1

EA ist konzipiert nach der Idee des Nik_PSAR_2B Indikators (http://codebase.mql4.com/6934). EA arbeitet auf das Symbol = "EURUSD" und Zeit = M1.

Flat_001a Flat_001a

EA arbeitet in den Zeiten ruhiger Märkte (OpenHour_1 = 0) - North American Eastern Standard Time. EURUSD, H1

RSI-MA RSI-MA

Dieser Indikator ist eine Kombination aus einem klassischen RSI- und einen noch klassischeren MA-Indikator. Ich hoffe, e ist stabiler und mit einem besseren Gewinn/Verlust-Verhältnis.

DVD Level (100-50 cent) DVD Level (100-50 cent)

Orientiert sich an den ganzen Cent-Niveaus (1.38 1.39 1.40 etc.)