Optimistische Händler würden in den Markt eintreten, wenn der Preis die hellblaue (aqua) Linie überquert.

Ein zuverlässigerer Einstieg ist das Kreuzen der dunkelblauen Linie.

Kreuzt der Preis die rote Linie zurück in den Kanal können Sie eine Positionen mit der Preisbewegung eröffnen.

Dieser Indikator wurde für EURUSD, M5 entwickelt.