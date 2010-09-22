Оптимистичный трейдер может войти в рынок, когда цена пересекает линию цвета Aqua.



Более надежный вход будет, когда цена пересекает синюю линию.



Когда цена возвращается и пересекает красную линию вы можете открыть позицию по ходу цены .

Этот индикатор создан для EURUSD, М5 .