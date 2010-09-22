CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MaEnv_02B_v2 - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
9658
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Оптимистичный трейдер может войти в рынок, когда цена пересекает линию цвета Aqua.

Более надежный вход будет, когда цена пересекает синюю линию.

Когда цена возвращается и пересекает красную линию вы можете открыть позицию по ходу цены .

Этот индикатор создан для EURUSD, М5 .

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9914

Топор Топор

Мой первый грааль (скальпинг ).

Flat_001a Flat_001a

ЕА работает в самые "тихие" часы по времени Нью-Йорка (OpenHour_1 = 0). EURUSD, H1

ytg_Count_Tick ytg_Count_Tick

Индикатор исследования тиков.

ytg_NO_CONNECT ytg_NO_CONNECT

Indicator ytg_NO_CONNECT