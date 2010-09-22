Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MaEnv_02B_v2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9658
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Оптимистичный трейдер может войти в рынок, когда цена пересекает линию цвета Aqua.
Более надежный вход будет, когда цена пересекает синюю линию.
Когда цена возвращается и пересекает красную линию вы можете открыть позицию по ходу цены .
Этот индикатор создан для EURUSD, М5 .
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9914
Топор
Мой первый грааль (скальпинг ).Flat_001a
ЕА работает в самые "тихие" часы по времени Нью-Йорка (OpenHour_1 = 0). EURUSD, H1
ytg_Count_Tick
Индикатор исследования тиков.ytg_NO_CONNECT
Indicator ytg_NO_CONNECT