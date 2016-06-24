Participe de nossa página de fãs
MaEnv_02B - indicador para MetaTrader 4
1637
O trader otimista pode entrar no mercado quando o preço cruza a linha d'água.
Entrada mais confiável será quando o preço cruzar a linha azul.
Quando o preço RETORNA e cruza a linha vermelha, você pode abrir uma posição NA DIREÇÃ do movimento do preço.
Este indicador é projetado para GBPUSD, M5.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9914
EA concebido na ideia do indicador Nik_PSAR_2B (http://codebase.mql4.com/6934). EA trabalha com o símbolo = "EURUSD" e Período = M1.Flat_001a
O EA trabalha no momento "camera lenta" ((OpenHour_1 = 0) - Hora padrão do leste norte-americano. EURUSD, H1
Este indicador é uma combinação de um RSI clássico com o ainda mais clássico, indicador MA Eu espero que seja estável e com grande variação de Lucro.DVD Level (100-50 cent)
Reforçado com nível igual a centavos (1,38 1,39 1,40 etc.)