Indicadores

MaEnv_02B - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1637
Avaliação:
(6)
Publicado:
O trader otimista pode entrar no mercado quando o preço cruza a linha d'água.

Entrada mais confiável será quando o preço cruzar a linha azul.

Quando o preço RETORNA e cruza a linha vermelha, você pode abrir uma posição NA DIREÇÃ do movimento do preço.

Este indicador é projetado para GBPUSD, M5.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9914

