CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

EA_PSar_002B_v1 - expert para MetaTrader 4

Leonid Basis | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
590
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

EA_PSar_002B_v1 projetado na ideia do indicador Nik_PSAR_2B (https://www.mql5.com/en/code/9854).

EA testado e otimizado nas plataformas de negociação FXDD MT4.

Esta é uma versão demonstrativa do EA.

Todos os traders ativos receberão (com algumas condições) uma versão completa grátis deste EA (basisforex@gmail.com).

    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9909

    Flat_001a Flat_001a

    O EA trabalha no momento "camera lenta" ((OpenHour_1 = 0) - Hora padrão do leste norte-americano. EURUSD, H1

    Nik_PSAR_2B Nik_PSAR_2B

    Parabolic SAR no TF atual nos 3 próximos TFs com alerta. Este indicador foi encomendado por maks741 e com a ajuda de Nikolai.

    MaEnv_02B MaEnv_02B

    Indicador MaEnv_02B será útil para COMPRAR, VENDER ou ficar de fora do mercado.

    RSI-MA RSI-MA

    Este indicador é uma combinação de um RSI clássico com o ainda mais clássico, indicador MA Eu espero que seja estável e com grande variação de Lucro.