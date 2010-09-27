Смотри, как бесплатно скачать роботов
EA_PSar_002B_v1 - эксперт для MetaTrader 4
Советник работает по идее индикатора Nik_PSAR_2B.
Это упрощенная версия, эксперт протестирован и оптимизирован на MetaTrader4 FXDD.
Результаты тестирования:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9909
