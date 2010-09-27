CodeBaseРазделы
EA_PSar_002B_v1 - эксперт для MetaTrader 4

Leonid Basis
2904
(6)
Советник работает по идее индикатора Nik_PSAR_2B.

Это упрощенная версия, эксперт протестирован и оптимизирован на MetaTrader4 FXDD.

Результаты тестирования:

