Индикатор является комбинацией 2-х классических индикаторов RSI и MA. Торговля более надежная и стабильная.

Для любителей кластерного анализа валют и треугольников(4-5-6-7-ми угогольников, замкнутых систем).

Советник для ручного тестирования торговой стратегии с расчетом залоговых средств, эквити и прибыли от торговли

Вычисление и сортировка корреляции между всеми парными сочетаниями символов из "Обзора рынка".