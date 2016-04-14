CodeBaseKategorien
EA_PSar_002B_v1 - Experte für den MetaTrader 4

EA_PSar_002B_v1 ist konzipiert nach der Idee des Nik_PSAR_2B Indikators (http://codebase.mql4.com/6934).

EA getestet und optimiert auf FXDD MT4-trading-Plattformen.

Dies ist eine Beispielversion des EA.

Alle aktiven Händler erhalten (mit gewissen Bedingungen) eine kostenlose Vollversion dieses EAs - (basisforex@gmail.com).

    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9909

    Flat_001a Flat_001a

    EA arbeitet in den Zeiten ruhiger Märkte (OpenHour_1 = 0) - North American Eastern Standard Time. EURUSD, H1

    Nik_PSAR_2B Nik_PSAR_2B

    Parabolic SAR des aktuellen Zeitrahmens (TF) und der nächsten drei TF mit Alarm. Der Indikator wurde auf Wunsch von maks741 und der Hilfe von Nikolay erstellt.

    MaEnv_02B MaEnv_02B

    Indikator MaEnv_02B hilft, zu KAUFEN, zu VERKAUFEN oder zu warten.

    RSI-MA RSI-MA

    Dieser Indikator ist eine Kombination aus einem klassischen RSI- und einen noch klassischeren MA-Indikator. Ich hoffe, e ist stabiler und mit einem besseren Gewinn/Verlust-Verhältnis.