Индикаторы

Nik_PSAR_2B - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
11650
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Parabolic SAR для текущего ТФ и 3 следующих ТФ с Alert. Этот индикатор создан по просьбе maks741 и с помощью Николая.

Вы можете выбрать Parabolic SAR для 4 временных периодов (TF4 = True) или 3 временных периодов (TF4 = False и истинной TF3 = True) или на 2 временных периодов (TF4 = False и TF3 = False andTF2 = True) или только на один текущий период (TF4 = False и TF3 = False и TF2 = False).

Зеленая стрелка покажет начало восходящего тренда и Красная стрелка покажет начало нисходящего тренда.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9854

