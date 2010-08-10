Описание:



Parabolic SAR для текущего ТФ и 3 следующих ТФ с Alert. Этот индикатор создан по просьбе maks741 и с помощью Николая.

Вы можете выбрать Parabolic SAR для 4 временных периодов (TF4 = True) или 3 временных периодов (TF4 = False и истинной TF3 = True) или на 2 временных периодов (TF4 = False и TF3 = False andTF2 = True) или только на один текущий период (TF4 = False и TF3 = False и TF2 = False).

Зеленая стрелка покажет начало восходящего тренда и Красная стрелка покажет начало нисходящего тренда.



