Nik_PSAR_2B - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров: 11650
- 11650
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Parabolic SAR для текущего ТФ и 3 следующих ТФ с Alert. Этот индикатор создан по просьбе maks741 и с помощью Николая.
Вы можете выбрать Parabolic SAR для 4 временных периодов (TF4 = True) или 3 временных периодов (TF4 = False и истинной TF3 = True) или на 2 временных периодов (TF4 = False и TF3 = False andTF2 = True) или только на один текущий период (TF4 = False и TF3 = False и TF2 = False).
Зеленая стрелка покажет начало восходящего тренда и Красная стрелка покажет начало нисходящего тренда.
