und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Nik_PSAR_2B - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1230
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Parabolic SAR erlaubt Ihnen die Wahl von 4 Zeitrahmen (TF4 = true) oder 3 Zeitrahmen (TF4 = false and TF3 = true) oder 2 Zeitrahmen (TF4 = false and TF3 = false andTF2 = true) oder nur 1, den aktuellen Zeitrahmen (TF4 = false and TF3 = false and TF2 = false).
Grüne Pfeile zeigen den Anfang von Aufwärtstrends, die roten den Anfang von Abwärtstrends.
Bild:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9854
Ein Indikator aus der Gruppe NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), der NRTR WATR Indikator arbeitet mit einem dynamischen Preiskanal adaptiert durch die Volatilität.Einfache Trend-Detektor
Einfache Trend-Detektor. Verwenden Sie so wie RSI und DeM.
EA arbeitet in den Zeiten ruhiger Märkte (OpenHour_1 = 0) - North American Eastern Standard Time. EURUSD, H1EA_PSar_002B_v1
EA ist konzipiert nach der Idee des Nik_PSAR_2B Indikators (http://codebase.mql4.com/6934). EA arbeitet auf das Symbol = "EURUSD" und Zeit = M1.