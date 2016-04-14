Beschreibung:



Parabolic SAR erlaubt Ihnen die Wahl von 4 Zeitrahmen (TF4 = true) oder 3 Zeitrahmen (TF4 = false and TF3 = true) oder 2 Zeitrahmen (TF4 = false and TF3 = false andTF2 = true) oder nur 1, den aktuellen Zeitrahmen (TF4 = false and TF3 = false and TF2 = false).

Grüne Pfeile zeigen den Anfang von Aufwärtstrends, die roten den Anfang von Abwärtstrends.

Bild:

