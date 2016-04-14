CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Nik_PSAR_2B - Indikator für den MetaTrader 4

Leonid Basis
1230
(25)
Beschreibung:

Parabolic SAR erlaubt Ihnen die Wahl von 4 Zeitrahmen (TF4 = true) oder 3 Zeitrahmen (TF4 = false and TF3 = true) oder 2 Zeitrahmen (TF4 = false and TF3 = false andTF2 = true) oder nur 1, den aktuellen Zeitrahmen (TF4 = false and TF3 = false and TF2 = false).

Grüne Pfeile zeigen den Anfang von Aufwärtstrends, die roten den Anfang von Abwärtstrends.

Bild:

NRTR WATR NRTR WATR

Ein Indikator aus der Gruppe NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), der NRTR WATR Indikator arbeitet mit einem dynamischen Preiskanal adaptiert durch die Volatilität.

Einfache Trend-Detektor Einfache Trend-Detektor

Einfache Trend-Detektor. Verwenden Sie so wie RSI und DeM.

Flat_001a Flat_001a

EA arbeitet in den Zeiten ruhiger Märkte (OpenHour_1 = 0) - North American Eastern Standard Time. EURUSD, H1

EA_PSar_002B_v1 EA_PSar_002B_v1

EA ist konzipiert nach der Idee des Nik_PSAR_2B Indikators (http://codebase.mql4.com/6934). EA arbeitet auf das Symbol = "EURUSD" und Zeit = M1.