Beschreibung:





Die Innovationen, die dieses Skript:



Das Skript zieht einen StopLoss langsam zum Gewinn aller Positionen, d.h. er verwendet einen StopLoss, der für alle offenen Positionen einer Richtung ein "Kein-Verlust" bedeuten würde

Das Skript wird auf dem Chart gestartet und der Parameter SymbolAll = true lässt es für alle Positionen aller Symbole wirksam werden

Ergänzt wurde eine Definition für weiter entfernte Trailing StopLoss für die Indikatoren Parabolic und Velocity



Es kann als eigenständiger EA oder als Skript laufen.



Die Art des variable TrailingStop kann bestimmt werden durch Fraktale (der nächsten Fraktal=delta wird zum Stopp), die Extrema der vorhergehenden Balken (bzw. Low-delta Kaufpositionen), die Indikatoren Parabolic oder Velocity oder mittels einer bestimmten Anzahl von Pips

TrailingStop = 1, // "0-off 1-Candle 2-Fractals 3-Velocity 4-Parabolic> 4-pips";

delta = 0, // Abstand von den Fraktale, Kerzen oder Parabolic Indikator

only_Profit = true; // nachziehen nur wenn die Position im Gewinn ist

only_NoLoss = false; // beginne Nachziehen erst, wenn Position im Gewinn ist

only_SL = false; // Nachziehen nur, wenn die Position bereits eine SL hat

SymbolAll = true; // Nachziehen aller Symbole

Portfel = true; // Nachziehen nur, wenn alle Positionen zusammen im Gewinn sind





Zusätzliche Optionen:





Wenn TrailingStop = 4, bestimmen Sie den Abstand der Stopps durch Parabolic:

Step = 0.02;

Maximum = 0.2;

Magic = 0;



If TrailingStop = 3, bestimmen Sie den Abstand der Stopps durch den Velocity Indikator:

VelocityPeriodBar = 30, // Parameter des Velocity Indikator (Ausmaß der Preisänderung)

K_Velocity = 1.0; // Vergößerungsfaktor für den StopLoss des Velocity Indikators

Visualisierung:



Die Anzeige auf dem Chart zeigt Informationen über die Tätigkeit des Skripts:

Einstellungen des Skripts

Anzahl der Positionen mit denen das Skript arbeitet

Minimum-Levels der gezeigten Stopps (-)

aktuelle Levels sind mögliche Stopps (Preisschild)

aktuelle Levels der Gewinnschwellen (Preisschild)

Beispiel:











Das Bild zeigt die Einstellungen StopLoss' aller Positionen und nachziehen mittels Kerzenabstand. Sobald der SL (niedriges Preisschild) höher ist als die Gewinnschwelle (oberes Preisschild), wird das Skript SL für alle Positionen setzen, auch wenn nicht alle im Gewinn stehen. Wenn alle Positionen geschlossen werden, verbleibt ein positiver Gesamtgewinn.



Tips:





Das Skript beendet sich, wenn alle Positionen geschlossen sind.



Für ein besseres Verständnis des Skripts und seiner Visualisierung der Positionen empfehle ich die Verwendung des Indikators OrderBalans.

Das Skript kann mit jedem anderen "Speed-Indikator" zusammenarbeiten an Stelle von Velocity.



My work:

http://cmillion.narod.ru



Viel Glück!



