Описание:

Новшества данного скрипта:

Скрипт способен тралить по портфельному профиту, т.е. стопы начинают выставляться только с уровня общего без убытка всех ордеров данного направления Скрипт можно разместить в одном окне и указав SymbolAll = true он будет тралить ордера по всем инструментам Добавлено определение длинны трала по индикаторам Parabolic и Velocity



Может запускаться как отдельный советник или как скрипт.



В зависимости от переменной TrailingStop, трейлинг может осуществляться по фракталам (стопы выставляются на ближайший фрактал с отступом=delta), по экстремумам прошлых баров (соответственно при Buy на Low-delta), по индикаторам Parabolic и Velocity или по указанному кол-ву пунктов.



TrailingStop = 1; //"0-off 1-Candle 2-Fractals 3-Velocity 4-Parabolic >4-pips";

delta = 0; //отступ от фрактала, свечи или Parabolic

only_Profit = true; //тралить только прибыльные ордера

only_NoLoss = false; //вместо тралла просто переводить в безубыток

only_SL = false; //тралить только те ордера, у которых уже есть SL

SymbolAll = true; //тралить все инструменты

Portfel = true; //тралить по портфельному профиту

Дополнительные параметры:

Если TrailingStop = 4, то для определения расстояния стопа используется индикатор Parabolic:



Step = 0.02;

Maximum = 0.2;

Magic = 0;



Если TrailingStop = 3, то для определения расстояния стопа используется индикатор Velocity:



VelocityPeriodBar = 30; //параметр индикатора Velocity (скорость изменения цены)

K_Velocity = 1.0; //коэффициент увеличения стоплосса по Velocity



Визуализация:



На экране отображается информация о текущей работе скрипта:

установки с которыми скрипт запущен

количество ордеров с которыми скрипт работает

минимальные уровни выставления стопов (-)

текущие возможные уровни стопов (ценовые метки)

текущие уровни безубыточности (ценовые метки)

Пример работы:



На скрине тралл установлен по уровню портфельного профита и рассчитывается по фракталам. Как только уровень установки SL (нижняя ценовая метка) будет выше уровня безубыточности (верхняя ценовая метка) так скрипт начнет устанавливать SL для всех ордеров независимо профитные они на данный момент или нет. При закрытии всех ордеров по этим стопам общий уровень прибыли останется положительным.



Советы:



Скрипт заканчивает работу, когда все ордера закрыты.



Cкрипт может работать и без индикатора Velocity, вместо него можно применить любой индикатор скорости.