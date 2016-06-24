Participe de nossa página de fãs
TrailingStopFrCnSAR - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 951
- Avaliação:
-
- Publicado:
Espero que seja útil.
Descrição:
As inovações deste script:
O Script arrasta os lucros das operações, ou seja, as bases começam a ser expostas apenas ao nível geral sem perdas em todas as ordens na direção das mesmas.
O script é colocado no gráfico e se o parâmetro SymbolAll = true, então haverá uma varredura em todos os instrumentos
Na definição adicional de tempo para arrastar os lucros são usados os indicadores Parabolic e Velocity
Pode ser executado como um EA separado ou como um script.
Dependendo da variável TrailingStop, o trailing pode ser feito sobre fractais (base exibids no próximo fractal recuado = delta), na extremidade das barras anteriores (respectivamente, para comprar Mínima-delta), pelos indicadores Parabolic e Velocity ou contagem de pontos.
TrailingStop = 1, / / "0-off 1-Candle 2-Fractals 3-Velocity 4-Parabolic> 4-pips";
delta = 0, / / deslocamento dos fractais, candles ou Parabolic
only_Profit = true; / / varrer apenas ordens lucrativas
only_NoLoss = false; / / quando a ordem já tem um lucro, coloca o StopLoss
only_SL = false; / / varrer apenas ordens que já possuem um SL
SymbolAll = true; / / varrer todas as ferramentas
Portfel = true; / / varredura sobre os lucros das operações
Opções adicionais:
Se TrailingStop = 4, então para determinar a distância de stop, o indicador é usado o Parabolic: Step = 0.02;
Maximum = 0.2;
Magic = 0;
Se o TrailingStop = 3, então para determinar a distância de stop, o indicador é usado o Velocity:
VelocityPeriodBar = 30, / / taxa de variação de preços
K_Velocity = 1.0; / / fator de ampliação do stop loss do Velocity
Visualização:
A tela exibe informações sobre os trabalhos em curso do script:
instalação onde o script está sendo executado
número ordens que o script trabalha
níveis mínimos de exibições dos stops (-)
níveis atuais dos possíveis stops (etiquetas de preços)
os atuais níveis de empate (etiquetas de preços)
Exemplo de trabalho:
Na tela, definição dos níveis de lucros das operações calculado por fractais. Uma vez que a definição de nível SL (preço mais baixo) será maior do que o empate, o script irá definir o SL para todas as ordens, independente se tem lucro ou não no momento. No final de todos estes passos, os lucros globais permanecem positivos.
Dicas:
O script termina quando todas as ordens forem fechadas.
Para entender melhor o trabalho e visualização das ordens, eu recomendo usar o indicador OrderBalans.
O Script pode trabalhar sem o indicador Velocity, no lugar dele você pode usar qualquer indicador de velocidade.
Meu trabalho:
http://cmillion.narod.ru
Boa sorte!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9805
