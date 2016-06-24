Espero que seja útil.

Descrição:





As inovações deste script:



O Script arrasta os lucros das operações, ou seja, as bases começam a ser expostas apenas ao nível geral sem perdas em todas as ordens na direção das mesmas.

O script é colocado no gráfico e se o parâmetro SymbolAll = true, então haverá uma varredura em todos os instrumentos

Na definição adicional de tempo para arrastar os lucros são usados os indicadores Parabolic e Velocity



Pode ser executado como um EA separado ou como um script.



Dependendo da variável TrailingStop, o trailing pode ser feito sobre fractais (base exibids no próximo fractal recuado = delta), na extremidade das barras anteriores (respectivamente, para comprar Mínima-delta), pelos indicadores Parabolic e Velocity ou contagem de pontos.

TrailingStop = 1, / / "0-off 1-Candle 2-Fractals 3-Velocity 4-Parabolic> 4-pips";

delta = 0, / / deslocamento dos fractais, candles ou Parabolic

only_Profit = true; / / varrer apenas ordens lucrativas

only_NoLoss = false; / / quando a ordem já tem um lucro, coloca o StopLoss

only_SL = false; / / varrer apenas ordens que já possuem um SL

SymbolAll = true; / / varrer todas as ferramentas

Portfel = true; / / varredura sobre os lucros das operações





Opções adicionais:





Se TrailingStop = 4, então para determinar a distância de stop, o indicador é usado o Parabolic: Step = 0.02;

Maximum = 0.2;

Magic = 0;



Se o TrailingStop = 3, então para determinar a distância de stop, o indicador é usado o Velocity:

VelocityPeriodBar = 30, / / taxa de variação de preços

K_Velocity = 1.0; / / fator de ampliação do stop loss do Velocity

Visualização:



A tela exibe informações sobre os trabalhos em curso do script:

instalação onde o script está sendo executado

número ordens que o script trabalha

níveis mínimos de exibições dos stops (-)

níveis atuais dos possíveis stops (etiquetas de preços)

os atuais níveis de empate (etiquetas de preços)

Exemplo de trabalho:







Na tela, definição dos níveis de lucros das operações calculado por fractais. Uma vez que a definição de nível SL (preço mais baixo) será maior do que o empate, o script irá definir o SL para todas as ordens, independente se tem lucro ou não no momento. No final de todos estes passos, os lucros globais permanecem positivos.



Dicas:





O script termina quando todas as ordens forem fechadas.



Para entender melhor o trabalho e visualização das ordens, eu recomendo usar o indicador OrderBalans.

O Script pode trabalhar sem o indicador Velocity, no lugar dele você pode usar qualquer indicador de velocidade.



Meu trabalho:

http://cmillion.narod.ru



Boa sorte!




