NetFlows - indicador para MetaTrader 4

Autor:

(c) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/.

NetFlows é um indicador (inspirado por comentários pelo usuário Merlin) que calcula o fluxo ajustado do volume de um par de moeda, considerando todos os pares de moedas disponíveis em sua plataforma.

Ao ler o indicador, lembre-se que os valores acima da linha 0.0 são fluxos líquidos positivos, e valores abaixo delas são negativos. É muito interessante notar que a ação do preço pode mover-se em uma ampla gama de configurações do fluxo líquido; por exemplo, o EUR/USD pode estar aumentando os fluxos negativos tanto do Euro quanto do Dólar (caso em que poderia ser adiado para os fluxos líquidos relativos contarem a história).

Este indicador é, naturalmente, limitado pelos pares disponíveis sobre a sua plataforma. Ele também se limita para as 8 moedas principais (sinta-se livre para modificar, se você tiver mais).

