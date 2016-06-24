Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NetFlows - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1507
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
(c) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/.
NetFlows é um indicador (inspirado por comentários pelo usuário Merlin) que calcula o fluxo ajustado do volume de um par de moeda, considerando todos os pares de moedas disponíveis em sua plataforma.
Ao ler o indicador, lembre-se que os valores acima da linha 0.0 são fluxos líquidos positivos, e valores abaixo delas são negativos. É muito interessante notar que a ação do preço pode mover-se em uma ampla gama de configurações do fluxo líquido; por exemplo, o EUR/USD pode estar aumentando os fluxos negativos tanto do Euro quanto do Dólar (caso em que poderia ser adiado para os fluxos líquidos relativos contarem a história).
Este indicador é, naturalmente, limitado pelos pares disponíveis sobre a sua plataforma. Ele também se limita para as 8 moedas principais (sinta-se livre para modificar, se você tiver mais).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9753
Minha versão do famoso indicadorPara_B
SAR parabólico de todos os períodos no tempo M1