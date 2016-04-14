Urheber

(c) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/.

NetFlows ist ein Indikator (Inspiriert durch die Kommentare des Users Merlin) welcher die volumenabhängig angepassten Bewegungen von Währungen unter Berücksichtigung aller Währungspaare die auf ihrer Plattform verfügbar sind berechnet.

Wenn Sie diesen Indikator betrachten, bedenken Sie, dass Werte über 0 positive netto-Ströme sind und Werte darunter negativ. Es ist sehr interessant zu beobachten das sich Kursbewegungen in einer weiten Bandbreite der netto Ströme-Konfigurationen bewegen können; Zum Beispiel, EUR/USD kann sowohl im negative Euro-Strom als auch im negativen Dollar-Strom ansteigen (In diesem Fall gibt einem ein relativ verschobener Nettostrom die Antwort).

Diese Indikator wird nur durch die auf ihrer Plattform erhältlichen Währungspaare begrenzt. Es ist zudem limitiert auf die acht wichtigsten Währungspaare (Wenn sie mir Währungspaare haben, können Sie dieses natürlich verändern).