und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
NetFlows - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 769
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber
(c) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/.
NetFlows ist ein Indikator (Inspiriert durch die Kommentare des Users Merlin) welcher die volumenabhängig angepassten Bewegungen von Währungen unter Berücksichtigung aller Währungspaare die auf ihrer Plattform verfügbar sind berechnet.
Wenn Sie diesen Indikator betrachten, bedenken Sie, dass Werte über 0 positive netto-Ströme sind und Werte darunter negativ. Es ist sehr interessant zu beobachten das sich Kursbewegungen in einer weiten Bandbreite der netto Ströme-Konfigurationen bewegen können; Zum Beispiel, EUR/USD kann sowohl im negative Euro-Strom als auch im negativen Dollar-Strom ansteigen (In diesem Fall gibt einem ein relativ verschobener Nettostrom die Antwort).
Diese Indikator wird nur durch die auf ihrer Plattform erhältlichen Währungspaare begrenzt. Es ist zudem limitiert auf die acht wichtigsten Währungspaare (Wenn sie mir Währungspaare haben, können Sie dieses natürlich verändern).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9753
Meine Version des berühmten IndikatorsPara_B
Parabolic SAR auf dem M1 von allen Timeframes
Der RSI Indikator, hinzugefügt zu einem Moving AverageMA_Support_SAR
Zwei Indikatoren MA_Support und Para_B