CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

NetFlows - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
4517
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

(c) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/.

Индикатор NetFlows рассчитывает движение валюты с учетом всех валютных пар, доступных в платформе. Написан по комментариям пользователя Merlin.

При интерпретации показаний индикатора следует помнить о том, что значения больше нуля соответствуют положительному потоку, значения меньше нуля соответствуют отрицательному потоку.

Следует отметить, что цена в процессе движения может двигаться в широком диапазоне конфигураций, например, пара EUR/USD может расти при отрицательных потоках EUR и USD (важно учитывать их относительные значения).

Возможности индикатора зависят от пар, доступных в платформе. Для расчета используется 8 основных валют.

Индикатор NetFlows

Loza (demo) Loza (demo)

Наверняка я не первый кто сделал нечто подобное... Этот советник, если можно его так назвать, не пользуется никакими индикаторами, открывает первую позицию (по умолчанию SELL) сразу по включении...

RSI Band RSI Band

RSI наложен на МА

BB_Support BB_Support

По заказу "evropa" - Bollinger bands с основных периодов на М1.

ytg_fibo_zz ytg_fibo_zz

Индикатор уровней коррекции Фибоначчи 14,6%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 81%. Построение происходит относительно последнего луча индикатора ZigZag.