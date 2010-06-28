Автор:

(c) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/.

Индикатор NetFlows рассчитывает движение валюты с учетом всех валютных пар, доступных в платформе. Написан по комментариям пользователя Merlin.

При интерпретации показаний индикатора следует помнить о том, что значения больше нуля соответствуют положительному потоку, значения меньше нуля соответствуют отрицательному потоку.

Следует отметить, что цена в процессе движения может двигаться в широком диапазоне конфигураций, например, пара EUR/USD может расти при отрицательных потоках EUR и USD (важно учитывать их относительные значения).

Возможности индикатора зависят от пар, доступных в платформе. Для расчета используется 8 основных валют.

