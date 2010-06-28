Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NetFlows - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4517
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
(c) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/.
Индикатор NetFlows рассчитывает движение валюты с учетом всех валютных пар, доступных в платформе. Написан по комментариям пользователя Merlin.
При интерпретации показаний индикатора следует помнить о том, что значения больше нуля соответствуют положительному потоку, значения меньше нуля соответствуют отрицательному потоку.
Следует отметить, что цена в процессе движения может двигаться в широком диапазоне конфигураций, например, пара EUR/USD может расти при отрицательных потоках EUR и USD (важно учитывать их относительные значения).
Возможности индикатора зависят от пар, доступных в платформе. Для расчета используется 8 основных валют.
Наверняка я не первый кто сделал нечто подобное... Этот советник, если можно его так назвать, не пользуется никакими индикаторами, открывает первую позицию (по умолчанию SELL) сразу по включении...RSI Band
RSI наложен на МА
По заказу "evropa" - Bollinger bands с основных периодов на М1.ytg_fibo_zz
Индикатор уровней коррекции Фибоначчи 14,6%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 81%. Построение происходит относительно последнего луча индикатора ZigZag.