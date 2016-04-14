Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
True Range Bands - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 762
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator kann in jeder Timeframe verwendet werden
Die folgenden Eingabeparameter können einfach verändert werden:
- nPeriod = 13;
- Deviation = 1.618;
- MaShift = 0;
Bild:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9751
Para_B
Parabolic SAR auf dem M1 von allen TimeframesCandles Ratio
Dieser Indikator zeichnet das Verhältnis der Länge der Kerzenkörper der letzten N Kerzen