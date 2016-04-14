CodeBaseKategorien
Indikatoren

True Range Bands - Indikator für den MetaTrader 4

Leonid Basis | German English Русский Español Português
Ansichten:
762
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Dieser Indikator kann in jeder Timeframe verwendet werden

Die folgenden Eingabeparameter können einfach verändert werden:

  • nPeriod = 13;
  • Deviation = 1.618;
  • MaShift = 0;

Bild:


