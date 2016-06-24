CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

True Range Bands - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1308
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador pode ser usado em qualquer período

Os parâmetros de entrada a seguir podem ser facilmente alterados:

  • nPeriod = 13;
  • Deviation = 1.618;
  • MaShift = 0;

Imagem:


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9751

Para_B Para_B

SAR parabólico de todos os períodos no tempo M1

MA_Support MA_Support

Médias Móveis de todos os períodos no tempo M1

NetFlows NetFlows

O indicador calcula o fluxo ajustado do volume de um par de moeda, considerando todos os pares de moedas disponíveis em sua plataforma.

Banda RSI Banda RSI

O indicador RSI, aplicado a Média Móvel