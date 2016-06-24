Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
True Range Bands - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1308
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador pode ser usado em qualquer período
Os parâmetros de entrada a seguir podem ser facilmente alterados:
- nPeriod = 13;
- Deviation = 1.618;
- MaShift = 0;
Imagem:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9751
Para_B
SAR parabólico de todos os períodos no tempo M1MA_Support
Médias Móveis de todos os períodos no tempo M1