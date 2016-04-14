CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Para_B - Indikator für den MetaTrader 4

Leonid Basis | German English Русский Español Português
Ansichten:
969
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Para_B.mq4 (3.48 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung:

Parabolic SAR auf dem M1 von allen Timeframes

Sie können die Eingabeparameter verändern:

  • Step (Standard 0.02),
  • Maximum (Standard 0.2),
  • MaShift (Standard 0)

Bild:


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9746

Candles Ratio Candles Ratio

Dieser Indikator zeichnet das Verhältnis der Länge der Kerzenkörper der letzten N Kerzen

Trinity-Impulse Trinity-Impulse

Nullwerte beschreiben einen Seitwärtstrend. Ein V-förmiger Puls weist auf einen Trendwechsel hin. U-shaped puls - Einstieg in die gleiche Richtung.

True Range Bands True Range Bands

Meine Version des berühmten Indikators

NetFlows NetFlows

Dieser Indikator berechnet die volumenabhängig angepassten Bewegungen von Währung unter Berücksichtigung aller Währungspaare die auf ihrer Plattform verfügbar sind.