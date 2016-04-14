Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Para_B - Indikator für den MetaTrader 4
969
Beschreibung:
Parabolic SAR auf dem M1 von allen Timeframes
Sie können die Eingabeparameter verändern:
- Step (Standard 0.02),
- Maximum (Standard 0.2),
- MaShift (Standard 0)
Bild:
