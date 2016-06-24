CodeBaseSeções
Para_B - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1047
Avaliação:
(5)
Publicado:
Descrição:

SAR parabólico de todos os períodos no tempo M1

Você pode mudar os parâmetros de entrada:

  • Step (por padrão 0.02),
  • Maximum (por padrão 0.2),
  • MaShift (por padrão 0)

Imagem:


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9746

