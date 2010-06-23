CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Para_B - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
6409
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

По просьбе maks741: Parabolic SAR - все периоды на диапазоне М1.

Можно менять:

  • Step (начальное значение 0.02),
  • Maximum (начальное значение 0.2),
  • MaShift (начальное значение 0).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9746

ytg_fibo_time_zone ytg_fibo_time_zone

Индикатор временных зон Фибоначчи.

i-RSICandleOverBought-Sold и StochCandleOverBought-Sold i-RSICandleOverBought-Sold и StochCandleOverBought-Sold

Модифицированный RSI и стохастик

AOC2P4N3 AOC2P4N3

Индикатор измеряет производную по ускорению ма

ZigZag on Parabolic SAR ZigZag on Parabolic SAR

Зигзаг с динамическим порогом чувствительности на Параболике.