Para_B - индикатор для MetaTrader 4
- 6409
Описание:
По просьбе maks741: Parabolic SAR - все периоды на диапазоне М1.
Можно менять:
- Step (начальное значение 0.02),
- Maximum (начальное значение 0.2),
- MaShift (начальное значение 0).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9746
