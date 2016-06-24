CodeBaseSeções
Trinity-Impulse - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis
Publicado:
Os valores zero caracterizam a tendência Lateralizada. impulsos no formato em V indica a entrada na direção oposta. Impulsos no formato em U - entrada na mesma direção.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9717

