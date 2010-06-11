Смотри, как бесплатно скачать роботов
Trinity-Impulse - индикатор для MetaTrader 4
Нулевое состояния характеризует боковой флет. V-образный импульс указывает на вход в противоположном направлении. П-образный импульс - вход в том-же направлении.
Приветствуются любые улучшения.
