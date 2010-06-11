CodeBaseРазделы
Индикаторы

Trinity-Impulse - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis
16486
(14)
Нулевое состояния характеризует боковой флет. V-образный импульс указывает на вход в противоположном направлении. П-образный импульс - вход в том-же направлении.

Приветствуются любые улучшения.

Картинка:


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9717

