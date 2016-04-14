CodeBaseKategorien
Indikatoren

Trinity-Impulse - Indikator für den MetaTrader 4

Leonid Basis | German English Русский Español Português
Ansichten:
1009
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Nullwerte beschreiben einen Seitwärtstrend. Ein V-förmiger Puls weist auf einen Trendwechsel hin. U-shaped puls - Einstieg in die gleiche Richtung.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9717

