Описание:

Часто не хватает времени бегать по всем таймфреймам и искать лучшую точку входа, данные индикаторы можно выставить в одно окно и не переключая экраны видеть одновременно всю картину по всем периодам.

Stoxastic:

По индикаторам Stoxastic и RSI все предельно просто, они показывают значения соответствующих индикаторов со свечей более высокого периода. Возможности индикатора МА рассмотрим более подробно чуть позже.

Переменные

Общая переменная для всех трех индикаторов timeframe.
Ее значения могут быть следующие:

timeframe = 1 1 минута
timeframe = 5 5 минут
timeframe = 15 15 минут
timeframe = 30 30 минут
timeframe = 60 1 час
timeframe = 240 4 часа
timeframe = 1440 1 день
timeframe = 10080 1 неделя
timeframe = 43200 1 месяц

Но даже, если Вы ошибетесь при выставлении на несколько минут, индикатор сам Вас поправит и выставит ближайший верхний период. По остальным переменным все так же как и в оригинальных версиях индикаторов.

Теперь вернемся к МА.

Переменная applied_price (Используемая цена) в нем может послужить для очень многих функций.

applied_price = 0 PRICE_CLOSE
applied_price = 1 PRICE_OPEN
applied_price = 2 PRICE_HIGH
applied_price = 3 PRICE_LOW
applied_price = 4 (high+low)/2
applied_price = 5 (high+low+close)/3
applied_price = 6 (high+low+close+close)/4

Например, если выставить в окно с периодом меньшим H1 сразу 3 индикатора с параметрами:

1) PeriodMA = 1; applied_price = 2; timeframe = 60;

2) PeriodMA = 1; applied_price = 3; timeframe = 60;

3) PeriodMA = 1; applied_price = 0; timeframe = 15;

То получим индикатор, указывающий минимум и максимум часовых свечей (зеленые линии 1,2) и (оранжевый 3) покажет цену закрытия каждой 15 минутной свечи.

Варьируя параметрами, можно создать для себя нужную комбинацию индикаторов, способную Вам помочь.

Multi.Period.MA можно так же использовать, как обычный МА, задавая период сглаживания больше 1.

В каждом индикаторе есть два буфера. Один основной, который показывает значения ступеньками и вспомогательный, сглаживающий ступени.


