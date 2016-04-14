und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Multitimeframe indicators - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1316
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Beschreibung:
Meistens gibt es nicht genug Zeit dafür alle Timeframes zu überprüfen um den besten Einstiegspunkt zu finden. Diese drei Indikatoren können alle in einem Fenster dargestellt werden.
RSI:
Stoxastic:
Der Stochastik und der RSI Indikators sind wir einfach Indikatoren die ihre Werte von einer Kerze der höheren Periode anzeigen. Die Details können mit einem MA Indikator weiter untersucht werden.
Variablen:
Für alle drei Indikatoren gilt die gleiche Timeframe. Die Werte sind:
- timeframe = January 1 minute
- timeframe = 5 5 Minuten
- timeframe = 15 15 Minuten
- timeframe = 30 30 Minuten
- timeframe = 60 1:00
- timeframe = 240 4:00
- timeframe = 1440 1 Tag
- timeframe = 10080 1 Woche
- timeframe = 43200 1 Monat
Falls es einen Fehler bei der Eingabe der Minuten gibt, korrigiert der Indikator diese selbstständig. Für alle anderen Variablen gilt das gleiche, so wie es auch in der Originalversion des Indikators ist.
Nun zurück zum MA.
Es gibt folgende Möglichkeiten für den applied_price:
- applied_price = 0 PRICE_CLOSE
- applied_price = 1 PRICE_OPEN
- applied_price = 2 PRICE_HIGH
- applied_price = 3 PRICE_LOW
- applied_price = 4 (high + low) / 2
- applied_price = 5 (high + low + close) / 3
- applied_price = 6 (high + low + close + close) / 4
Wenn Sie zum Beispiel in einem Fenster mit einer Periode, die kleiner als eine Stunde ist drei Indikatoren mit den folgenden Parametern hinzufügen:
- PeriodMA = 1; applied_price = 2; timeframe = 60;
- PeriodMA = a; applied_price = 3; timeframe = 1960;
- PeriodMA = 1; applied_price = 0; timeframe = 15;
Dann erhalten wir einen Indikator der die minimalen und maximalen Stundenkerzen anzeigt (grüne Linien 1,2) und (Orange 3) zeigt den Eröffnungskurs jeder 15 Minuten Kerze.
By varying the parameters, you can create right combination of indicators that can you.
Jeder Indikator besitzt zwei Speicher. Einer ist der Hauptspeicher, welcher die Werte schrittweise anzeigt und einen geglätte Anzeige unterstützt.
Die Möglichkeiten diese Indikatoren sind nicht auf das begrenzt, was hier beschrieben worden ist.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9680
