Descrição:



Muitas vezes não há tempo suficiente para verificar todos os períodos gráfico e procurar o melhor ponto de entrada, estes indicadores podem ser definidos em uma janela ver toda a situação junta.

RSI:

Estocástico:





Os indicadores Estocástico e RSI são extremamente simples, eles mostram os valores dos indicadores relevantes com uma vela de um período maior. Os detalhes podem ser examinados mais afundo usando os indicadores de MA.

Variáveis:

Variável total para os três indicadores de período. As variáveis são:



timeframe = Janeiro 1 minute

timeframe = Maio 5 minutos

timeframe = 15 15 minutos

timeframe = 30 30 minutos

timeframe = 60 1:00

timeframe = 240 4:00

timeframe = 1440 1 dia

timeframe = 10080 1 semana

timeframe = 43200 1 mês

Para o caso se houver um erro em questão de minutos, o próprio indicador corrigi sozinho e define o período desejado. Para todas as outras variáveis, bem como nas versões originais dos indicadores.



Agora de volta a MA.

Em partes o applied_price pode servir para várias funções.



applied_price = 0 PRICE_CLOSE

applied_price = 1 PRICE_OPEN

applied_price = 2 PRICE_HIGH

applied_price = 3 PRICE_LOW

applied_price = 4 (high + low) / 2

applied_price = 5 (high + low + close) / 3

applied_price = 6 (high + low + close + close) / 4



Por exemplo, se você colocar na janela com um período menor que H1 imediatamente os 3 indicadores estarão com os seguintes parâmetros:



PeriodMA = 1; applied_price = 2; timeframe = 60;

PeriodMA = a; applied_price = 3; timeframe = 1960; PeriodMA = 1; applied_price = 0; timeframe = 15;



Então, nós temos um indicador que mostra a máximae mínima das velas horárias (linhas verdes 1,2) e (laranja 3) mostra o preço de cada 15 minutos das velas de abertura.



Variando os parâmetros, você pode criar a combinação certa de indicadores para você.



Cada indicador tem dois buffers. Um deles é o principal, que mostra os passos do valor e o suporte, uma etapa de alisamento.



As possíveis aplicações desses indicadores não se restringem ao que foi descrito.