Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avg_02b - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 710
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este script é útil para os traders, que acham importante conhecer o movimento do preço médio ao longo de um determinado número de dias separados por cada hora.
Número de dias dados pela variável d (int d = 390;). O script é projetado para o TF = 1 hora.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9678
Script para abertura de ordens
Script para abertura de ordens com o número mágico especificadoSinal MACD
O Expert Advisor MACD_signal se baseia nos sinais do indicador Index Average Directional Movement (ADX) e da Média Móvel Convergência/Divergência (MACD).
Indicadores Multitimeframe
Três indicadores MA, RSI e Estocástico com a capacidade de selecionar o período de tempo desejado.JK BullP AutoTrader
O Expert Advisor JK_BullP_AutoTrader é construído no indicador Bulls Power.