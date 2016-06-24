CodeBaseSeções
Scripts

Avg_02b - script para MetaTrader 4

Leonid Basis | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
710
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este script é útil para os traders, que acham importante conhecer o movimento do preço médio ao longo de um determinado número de dias separados por cada hora.

Número de dias dados pela variável d (int d = 390;). O script é projetado para o TF = 1 hora.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9678

