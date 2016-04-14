CodeBaseKategorien
Avg_02b - Skript für den MetaTrader 4

Leonid Basis | German English Русский Español Português
Ansichten:
742
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
Avg_02b.mq4 (2.44 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Dieses Script ist hilfreich für Trader, denen es wichtig ist, den die durchschnittliche Kursbewegung über eine bestimmte Anzahl von Tagen für jede Stunde bestimmen zu können.

Die Anzahl der Tage wird mit der variablen d (int d = 390;) bestimmt. Das Skript wurde für Charts mit einer Timeframe von einer Stunde geschrieben.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9678

