Dieses Script ist hilfreich für Trader, denen es wichtig ist, den die durchschnittliche Kursbewegung über eine bestimmte Anzahl von Tagen für jede Stunde bestimmen zu können.



Die Anzahl der Tage wird mit der variablen d (int d = 390;) bestimmt. Das Skript wurde für Charts mit einer Timeframe von einer Stunde geschrieben.