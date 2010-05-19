CodeBaseРазделы
Avg_02b - скрипт для MetaTrader 4

Leonid Basis | Russian English Español Deutsch Português
Данный скрипт полезен тем трейдерам, для кого важно среднее движение цены за определенное количество дней отдельно по каждому часу.

Количество дней задается переменной d (int d = 390;). Скрипт создан для ТФ = 1 час.

Good Luck!



Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9678

