Avg_02b - скрипт для MetaTrader 4
- 3893
Данный скрипт
полезен тем трейдерам, для кого важно среднее движение цены за определенное
количество дней отдельно по каждому часу.
Количество дней задается переменной d (int d = 390;). Скрипт создан для ТФ = 1 час.
Good Luck!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9678
