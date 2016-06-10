CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

MACD signal - Asesor Experto para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1074
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto MACD_signal se basa en las señales de los indicadores Average Directional Movement Index (ADX) y Moving Average Convergence/Divergence (MACD).

Está configurado para trabajar en el período de tiempo H4.






Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9662

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

Continuing the theme "tumbler. Trade in breakdown rates timing.

SVS_Oscillator SVS_Oscillator

Versión del Oscilador.

Script de la apertura de órdenes Script de la apertura de órdenes

Colocación de órdenes con el número Magic

Avg_02b Avg_02b

Movimiento medio del precio durante un determinado número de días separadamente para cada hora.