Sinal MACD - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 852
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
O Expert Advisor MACD_signal se baseia nos sinais do indicador Index Average Directional Movement (ADX) e da Média Móvel Convergência/Divergência (MACD).
O EA foi ajustado para trabalhar no período H4.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9662
