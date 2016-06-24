CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Sinal MACD - expert para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
852
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor MACD_signal se baseia nos sinais do indicador Index Average Directional Movement (ADX) e da Média Móvel Convergência/Divergência (MACD).

O EA foi ajustado para trabalhar no período H4.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9662

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

Continuando o tema "tumbler. Negocia na quebra das taxas de tempo.

SVS_Oscillator SVS_Oscillator

A variante do oscilador. Entrada na mudança do sinal (interseção do eixo 0). Ele é pintado dependendo das posições do indicador para o eixo 0 (+ ou-) para dois períodos superiores que o atual. O Exemplo: m1 vermelho se m5+ m15- , м1 crimson se m5+ m15+.

Script para abertura de ordens Script para abertura de ordens

Script para abertura de ordens com o número mágico especificado

Avg_02b Avg_02b

Calculando a diferença entre o preço da Máxima e da Mínima para ver a gama de preços a cada hora.