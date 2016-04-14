Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MACD signal - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 804
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Expert Advisor MACD_signal basiert auf den Average Directional Movement Index (ADX) und Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikatoren.
Der Expert Advisor wurde darauf abgestimmt in einem H4 Timeframe zu arbeiten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9662
Nevalyashka_BreakdownLevel
Fortsetzung des Themas "tumbler". Handel in bestimmten Zeitabschnitten.SVS_Oscillator
Eine Variante dieses Oszillators. Einstieg wenn sich das Vorzeichen ändert (intersection 0 axise ) . Es wird je nach Position des Indikators auf der 0-Achse farblich markiert (+or-) (Zwei höhere Perioden im Verhältnis zur Aktuellen). Das Beispiel: m1 Rot wenn m5+ m15- , M1 crimson wenn m5+ m15+.
Script opening orders
Script für das Öffnen einer Ordner mit einer vorgegebenen Magic numberAvg_02b
Die Berechnung der Differenz zwischen Hoch- und Tief-Kursen, um die Preisspanne jeder Stunde sichtbar zu machen.