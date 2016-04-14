Fortsetzung des Themas "tumbler". Handel in bestimmten Zeitabschnitten.

Eine Variante dieses Oszillators. Einstieg wenn sich das Vorzeichen ändert (intersection 0 axise ) . Es wird je nach Position des Indikators auf der 0-Achse farblich markiert (+or-) (Zwei höhere Perioden im Verhältnis zur Aktuellen). Das Beispiel: m1 Rot wenn m5+ m15- , M1 crimson wenn m5+ m15+.