Expert Advisors

MACD signal - Experte für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español Português
Der Expert Advisor MACD_signal basiert auf den Average Directional Movement Index (ADX) und Moving Average Convergence/Divergence (MACD) Indikatoren.

Der Expert Advisor wurde darauf abgestimmt in einem H4 Timeframe zu arbeiten.




