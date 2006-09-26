CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MACD signal - эксперт для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7942
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник MACD_signal основан на сигналах индикаторов Average Directional Movement Index (ADX) и Moving Average Convergence/Divergence (MACD).

Советник настроен на работу на таймфрейме H4.






Перенос сделок из отчёта тестера на график Перенос сделок из отчёта тестера на график

Скрипт предназначен для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график.

MARE5.1 MARE5.1

Советник MARE5.1 очень прост и использует значения Simple Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров.

JK BullP AutoTrader JK BullP AutoTrader

Советник JK_BullP_AutoTrader построен на индикаторе Bulls Power.

Show history Show history

Переносит сделки из истории терминала на график в соответствии с имиджем, принятым в последней версии терминала. Все оптом. Прежние позиции удаляются с графика.