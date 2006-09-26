Смотри, как бесплатно скачать роботов
MACD signal - эксперт для MetaTrader 4
Советник MACD_signal основан на сигналах индикаторов Average Directional Movement Index (ADX) и Moving Average Convergence/Divergence (MACD).
Советник настроен на работу на таймфрейме H4.
Перенос сделок из отчёта тестера на график
Скрипт предназначен для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график.MARE5.1
Советник MARE5.1 очень прост и использует значения Simple Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров.
JK BullP AutoTrader
Советник JK_BullP_AutoTrader построен на индикаторе Bulls Power.Show history
Переносит сделки из истории терминала на график в соответствии с имиджем, принятым в последней версии терминала. Все оптом. Прежние позиции удаляются с графика.