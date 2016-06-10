Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SVS_Oscillator - indicador para MetaTrader 4
Descripción:
Versión del Oscilador. Entra con el cambio del signo (cruce del eje 0) ver imagen.
Se colorea según la posición del indicador respecto al eje 0 (+o-) en dos períodos mayores al actual.
Ejemplo: м1 rojo, si м5+ м15- ….м1 purpurino, si м5+ м15+.
Lo mismo pasa con el azul y verde.
