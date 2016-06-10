CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

MARE5.1 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Visualizaciones:
795
Ranking:
(5)
Publicado:
MARE5_1.mq4 (2.6 KB) ver
   El Asesor Experto MARE5.1 es muy simple y utiliza los valores de Simple Moving Average (SMA) de precio Close de las barras 0, 2 y 5. Está configurado para trabajar en el período de tiempo M1.








Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9643

