MARE5.1 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 685
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor MARE5.1 é muito simples e utiliza os valores da Média Móvel Simples (SMA) no fechamento do Preço de 0, 2 e 5 barras. O Expert Advisor é ajustado para trabalhar no período M1.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9643
