CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

MARE5.1 - expert para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
685
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor MARE5.1 é muito simples e utiliza os valores da Média Móvel Simples (SMA) no fechamento do Preço de 0, 2 e 5 barras. O Expert Advisor é ajustado para trabalhar no período M1.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9643

Alerta no Fechamento da Ordem Alerta no Fechamento da Ordem

O indicador alerta o fechamento da ordem e relata sobre o seu lucro.

instrumento 2 instrumento 2

Exibição de qualquer instrumento, a sincronização em barras ou em dias.

SVS_Oscillator SVS_Oscillator

A variante do oscilador. Entrada na mudança do sinal (interseção do eixo 0). Ele é pintado dependendo das posições do indicador para o eixo 0 (+ ou-) para dois períodos superiores que o atual. O Exemplo: m1 vermelho se m5+ m15- , м1 crimson se m5+ m15+.

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

Continuando o tema "tumbler. Negocia na quebra das taxas de tempo.