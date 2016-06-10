Brevemente:

Visualización de un instrumento aleatorio, sincronización por barras o días.

El indicador permite rastrear cómodamente el movimiento relativo de los instrumentos financieros.

Es la versión mejorada de eso: http://codebase.mql4.com/ru/code/9545 .

El indicador permite nivelar su gráfico respecto al gráfico original. Para eso hay que seleccionar la "manecilla" roja moverla debajo de Low de una determinada barra del gráfico original. El gráfico del indicador será nivelado con este punto cuando llega nuevo tick, o después del comando Actualizar.







Además, ha sido añadida la función Sincronización por días - DaySynch, que permite nivelar el gráfico del indicador automáticamente por la barra de cada día.

