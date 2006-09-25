CodeBaseРазделы
Советники

MARE5.1 - эксперт для MetaTrader 4

    Советник MARE5.1 очень прост и использует значения Simple Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.








