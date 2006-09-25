Смотри, как бесплатно скачать роботов
MARE5.1 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6635
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Советник MARE5.1 очень прост и использует значения Simple Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.
SAR RSI MTS
Советник SAR_RSI MTS использует индикаторы Parabolic Stop and Reverse system (SAR) и Relative Strength Index (RSI).SMC Autotrader Momentum
Советник SMC Autotrader Momentum для открытия позиции использует разницу цен закрытия Close: текущей и 20 баров назад.
Перенос сделок из отчёта тестера на график
Скрипт предназначен для переноса сделок из стандартного отчёта тестера МetaТrader 4 на график.MACD signal
Советник MACD_signal основан на сигналах индикаторов Average Directional Movement Index (ADX) и Moving Average Convergence/Divergence (MACD).