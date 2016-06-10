Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Simplest Hedging EA ever - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2946
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Este EA contiene sólo 20 líneas del código, el trading se realiza en dos líneas. ¡Si existe un EA más simple, me gustarías verlo!
Este EA no utiliza ningunos indicadores. En vez de eso, simplemente abre dos posiciones opuestas cuando aparece una barra nueva.
Luego espera cuando las dos posiciones se cierran por los niveles SL o TP, luego abre el siguiente par de posiciones.
Después de la optimización manual, elija los mejores parámetros, donde SL sea menos que TP, para cada uno de los pares comerciales, y obtendremos los siguientes resultados.
- Las dos posiciones son ganadoras (¡Hurra!)
- Una es ganadora y la otra es perdedora (en este caso el beneficio cubre la pérdida)
- Las dos son perdedoras (¡oh no!)
Es mejor probar en el modo de optimización “Por los precios de apertura” ya que él tradea sólo cuando se abre la nueva barra.
En mis experimentos los mejores resultados se obtienen con EURGBP 5M, también los resultados son buenos para EURUSD, GBPUSD, EURCHF, y tal vez para otros.
Por favor, ¡siéntanse libres para mejorar el código tal como quieran!
Si tienen preguntas o sugerencias, es mejor escribirlas en inglés en las discusiones del código en la versión original.
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|5 Minutes (M5) 2009.10.01 00:00 - 2010.01.31 23:55 (2009.10.01 - 2010.02.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|lots=1; stop_loss=76; take_profit=750;
|Bars in test
|25154
|Ticks modelled
|3758809
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|7842.50
|Gross profit
|27413.50
|Gross loss
|-19571.00
|Profit factor
|1.40
|Expected payoff
|76.89
|Absolute drawdown
|792.50
|Maximal drawdown
|3539.00 (23.17%)
|Relative drawdown
|23.17% (3539.00)
|Total trades
|102
|Short positions (won %)
|51 (56.86%)
|Long positions (won %)
|51 (19.61%)
|Profit trades (% of total)
|39 (38.24%)
|Loss trades (% of total)
|63 (61.76%)
|Largest
|profit trade
|727.00
|loss trade
|-750.00
|Average
|profit trade
|702.91
|loss trade
|-310.65
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|1 (727.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-2543.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|727.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-2543.50 (7)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2009.10.01 00:00
|buy
|1
|1.00
|0.91598
|0.91522
|0.92317
|2
|2009.10.01 00:00
|sell
|2
|1.00
|0.91567
|0.92317
|0.90848
|3
|2009.10.01 05:46
|s/l
|1
|1.00
|0.91522
|0.91522
|0.92317
|-76.00
|9924.00
|4
|2009.10.01 14:35
|t/p
|2
|1.00
|0.90848
|0.92317
|0.90848
|719.00
|10643.00
|5
|2009.10.01 14:40
|buy
|3
|1.00
|0.90956
|0.90880
|0.91675
|6
|2009.10.01 14:40
|sell
|4
|1.00
|0.90925
|0.91675
|0.90206
|7
|2009.10.02 10:38
|s/l
|4
|1.00
|0.91675
|0.91675
|0.90206
|-749.00
|9894.00
|8
|2009.10.02 10:38
|t/p
|3
|1.00
|0.91675
|0.90880
|0.91675
|717.50
|10611.50
|9
|2009.10.02 10:40
|buy
|5
|1.00
|0.91717
|0.91641
|0.92436
|10
|2009.10.02 10:40
|sell
|6
|1.00
|0.91686
|0.92436
|0.90967
|11
|2009.10.02 11:10
|s/l
|5
|1.00
|0.91641
|0.91641
|0.92436
|-76.00
|10535.50
|12
|2009.10.06 09:22
|s/l
|6
|1.00
|0.92436
|0.92436
|0.90967
|-748.00
|9787.50
|13
|2009.10.06 09:25
|buy
|7
|1.00
|0.92455
|0.92379
|0.93174
|14
|2009.10.06 09:25
|sell
|8
|1.00
|0.92424
|0.93174
|0.91705
|15
|2009.10.06 09:31
|s/l
|7
|1.00
|0.92379
|0.92379
|0.93174
|-76.00
|9711.50
|16
|2009.10.08 13:30
|t/p
|8
|1.00
|0.91705
|0.93174
|0.91705
|723.00
|10434.50
|17
|2009.10.08 13:35
|buy
|9
|1.00
|0.91703
|0.91627
|0.92422
|18
|2009.10.08 13:35
|sell
|10
|1.00
|0.91672
|0.92422
|0.90953
|19
|2009.10.09 09:30
|s/l
|10
|1.00
|0.92422
|0.92422
|0.90953
|-749.00
|9685.50
|20
|2009.10.09 09:41
|t/p
|9
|1.00
|0.92422
|0.91627
|0.92422
|717.50
|10403.00
|21
|2009.10.09 09:45
|buy
|11
|1.00
|0.92443
|0.92367
|0.93162
|22
|2009.10.09 09:45
|sell
|12
|1.00
|0.92412
|0.93162
|0.91693
|23
|2009.10.09 09:48
|s/l
|11
|1.00
|0.92367
|0.92367
|0.93162
|-76.00
|10327.00
|24
|2009.10.12 07:12
|s/l
|12
|1.00
|0.93162
|0.93162
|0.91693
|-749.00
|9578.00
|25
|2009.10.12 07:15
|buy
|13
|1.00
|0.93174
|0.93098
|0.93893
|26
|2009.10.12 07:15
|sell
|14
|1.00
|0.93143
|0.93893
|0.92424
|27
|2009.10.13 06:35
|s/l
|14
|1.00
|0.93893
|0.93893
|0.92424
|-749.00
|8829.00
|28
|2009.10.13 08:25
|t/p
|13
|1.00
|0.93893
|0.93098
|0.93893
|717.50
|9546.50
|29
|2009.10.13 08:30
|buy
|15
|1.00
|0.93908
|0.93832
|0.94627
|30
|2009.10.13 08:30
|sell
|16
|1.00
|0.93877
|0.94627
|0.93158
|31
|2009.10.13 09:39
|s/l
|15
|1.00
|0.93832
|0.93832
|0.94627
|-76.00
|9470.50
|32
|2009.10.14 06:21
|t/p
|16
|1.00
|0.93158
|0.94627
|0.93158
|720.00
|10190.50
|33
|2009.10.14 06:25
|buy
|17
|1.00
|0.93186
|0.93110
|0.93905
|34
|2009.10.14 06:25
|sell
|18
|1.00
|0.93155
|0.93905
|0.92436
|35
|2009.10.14 08:32
|s/l
|17
|1.00
|0.93110
|0.93110
|0.93905
|-76.00
|10114.50
|36
|2009.10.15 07:55
|t/p
|18
|1.00
|0.92436
|0.93905
|0.92436
|722.00
|10836.50
|37
|2009.10.15 08:00
|buy
|19
|1.00
|0.92423
|0.92347
|0.93142
|38
|2009.10.15 08:00
|sell
|20
|1.00
|0.92392
|0.93142
|0.91673
|39
|2009.10.15 08:04
|s/l
|19
|1.00
|0.92347
|0.92347
|0.93142
|-76.00
|10760.50
|40
|2009.10.15 11:05
|t/p
|20
|1.00
|0.91673
|0.93142
|0.91673
|719.00
|11479.50
|41
|2009.10.15 11:10
|buy
|21
|1.00
|0.91579
|0.91503
|0.92298
|42
|2009.10.15 11:10
|sell
|22
|1.00
|0.91548
|0.92298
|0.90829
|43
|2009.10.15 11:38
|s/l
|21
|1.00
|0.91503
|0.91503
|0.92298
|-76.00
|11403.50
|44
|2009.10.20 14:04
|t/p
|22
|1.00
|0.90829
|0.92298
|0.90829
|722.00
|12125.50
|45
|2009.10.20 14:05
|buy
|23
|1.00
|0.90799
|0.90723
|0.91518
|46
|2009.10.20 14:05
|sell
|24
|1.00
|0.90768
|0.91518
|0.90049
|47
|2009.10.20 14:06
|s/l
|23
|1.00
|0.90723
|0.90723
|0.91518
|-76.00
|12049.50
|48
|2009.10.21 11:43
|t/p
|24
|1.00
|0.90049
|0.91518
|0.90049
|720.00
|12769.50
|49
|2009.10.21 11:45
|buy
|25
|1.00
|0.90029
|0.89953
|0.90748
|50
|2009.10.21 11:45
|sell
|26
|1.00
|0.89998
|0.90748
|0.89279
|51
|2009.10.23 09:30
|s/l
|26
|1.00
|0.90748
|0.90748
|0.89279
|-746.00
|12023.50
|52
|2009.10.23 09:30
|t/p
|25
|1.00
|0.90748
|0.89953
|0.90748
|713.00
|12736.50
|53
|2009.10.23 09:35
|buy
|27
|1.00
|0.91004
|0.90928
|0.91723
|54
|2009.10.23 09:35
|sell
|28
|1.00
|0.90973
|0.91723
|0.90254
|55
|2009.10.23 10:38
|s/l
|28
|1.00
|0.91723
|0.91723
|0.90254
|-750.00
|11986.50
|56
|2009.10.23 10:39
|t/p
|27
|1.00
|0.91723
|0.90928
|0.91723
|719.00
|12705.50
|57
|2009.10.23 10:40
|buy
|29
|1.00
|0.91778
|0.91702
|0.92497
|58
|2009.10.23 10:40
|sell
|30
|1.00
|0.91747
|0.92497
|0.91028
|59
|2009.10.23 10:41
|s/l
|29
|1.00
|0.91702
|0.91702
|0.92497
|-76.00
|12629.50
|60
|2009.10.26 17:43
|t/p
|30
|1.00
|0.91028
|0.92497
|0.91028
|720.00
|13349.50
|61
|2009.10.26 17:45
|buy
|31
|1.00
|0.91028
|0.90952
|0.91747
|62
|2009.10.26 17:45
|sell
|32
|1.00
|0.90997
|0.91747
|0.90278
|63
|2009.10.26 17:47
|s/l
|31
|1.00
|0.90952
|0.90952
|0.91747
|-76.00
|13273.50
|64
|2009.10.28 13:51
|t/p
|32
|1.00
|0.90278
|0.91747
|0.90278
|721.00
|13994.50
|65
|2009.10.28 13:55
|buy
|33
|1.00
|0.90266
|0.90190
|0.90985
|66
|2009.10.28 13:55
|sell
|34
|1.00
|0.90235
|0.90985
|0.89516
|67
|2009.10.28 14:49
|s/l
|33
|1.00
|0.90190
|0.90190
|0.90985
|-76.00
|13918.50
|68
|2009.10.29 11:37
|t/p
|34
|1.00
|0.89516
|0.90985
|0.89516
|722.00
|14640.50
|69
|2009.10.29 11:40
|buy
|35
|1.00
|0.89459
|0.89383
|0.90178
|70
|2009.10.29 11:40
|sell
|36
|1.00
|0.89428
|0.90178
|0.88709
|71
|2009.10.29 11:42
|s/l
|35
|1.00
|0.89383
|0.89383
|0.90178
|-76.00
|14564.50
|72
|2009.11.02 08:08
|s/l
|36
|1.00
|0.90178
|0.90178
|0.88709
|-748.00
|13816.50
|73
|2009.11.02 08:10
|buy
|37
|1.00
|0.90189
|0.90113
|0.90908
|74
|2009.11.02 08:10
|sell
|38
|1.00
|0.90158
|0.90908
|0.89439
|75
|2009.11.02 08:21
|s/l
|37
|1.00
|0.90113
|0.90113
|0.90908
|-76.00
|13740.50
|76
|2009.11.03 15:33
|t/p
|38
|1.00
|0.89439
|0.90908
|0.89439
|720.00
|14460.50
|77
|2009.11.03 15:35
|buy
|39
|1.00
|0.89488
|0.89412
|0.90207
|78
|2009.11.03 15:35
|sell
|40
|1.00
|0.89457
|0.90207
|0.88738
|79
|2009.11.03 16:27
|s/l
|39
|1.00
|0.89412
|0.89412
|0.90207
|-76.00
|14384.50
|80
|2009.11.11 10:40
|s/l
|40
|1.00
|0.90207
|0.90207
|0.88738
|-742.00
|13642.50
|81
|2009.11.11 10:45
|buy
|41
|1.00
|0.90271
|0.90195
|0.90990
|82
|2009.11.11 10:45
|sell
|42
|1.00
|0.90240
|0.90990
|0.89521
|83
|2009.11.11 10:46
|s/l
|41
|1.00
|0.90195
|0.90195
|0.90990
|-76.00
|13566.50
|84
|2009.11.12 20:35
|t/p
|42
|1.00
|0.89521
|0.90990
|0.89521
|722.00
|14288.50
|85
|2009.11.12 20:40
|buy
|43
|1.00
|0.89521
|0.89445
|0.90240
|86
|2009.11.12 20:40
|sell
|44
|1.00
|0.89490
|0.90240
|0.88771
|87
|2009.11.12 21:23
|s/l
|43
|1.00
|0.89445
|0.89445
|0.90240
|-76.00
|14212.50
|88
|2009.11.16 17:23
|t/p
|44
|1.00
|0.88771
|0.90240
|0.88771
|721.00
|14933.50
|89
|2009.11.16 17:25
|buy
|45
|1.00
|0.88814
|0.88738
|0.89533
|90
|2009.11.16 17:25
|sell
|46
|1.00
|0.88783
|0.89533
|0.88064
|91
|2009.11.17 07:42
|s/l
|45
|1.00
|0.88738
|0.88738
|0.89533
|-77.50
|14856.00
|92
|2009.11.19 14:20
|s/l
|46
|1.00
|0.89533
|0.89533
|0.88064
|-745.00
|14111.00
|93
|2009.11.19 14:25
|buy
|47
|1.00
|0.89519
|0.89443
|0.90238
|94
|2009.11.19 14:25
|sell
|48
|1.00
|0.89488
|0.90238
|0.88769
|95
|2009.11.19 14:35
|s/l
|47
|1.00
|0.89443
|0.89443
|0.90238
|-76.00
|14035.00
|96
|2009.11.23 01:16
|s/l
|48
|1.00
|0.90238
|0.90238
|0.88769
|-748.00
|13287.00
|97
|2009.11.23 01:20
|buy
|49
|1.00
|0.90224
|0.90148
|0.90943
|98
|2009.11.23 01:20
|sell
|50
|1.00
|0.90193
|0.90943
|0.89474
|99
|2009.11.23 01:33
|s/l
|49
|1.00
|0.90148
|0.90148
|0.90943
|-76.00
|13211.00
|100
|2009.11.26 07:37
|s/l
|50
|1.00
|0.90943
|0.90943
|0.89474
|-745.00
|12466.00
|101
|2009.11.26 07:40
|buy
|51
|1.00
|0.90938
|0.90862
|0.91657
|102
|2009.11.26 07:40
|sell
|52
|1.00
|0.90907
|0.91657
|0.90188
|103
|2009.11.26 07:42
|s/l
|51
|1.00
|0.90862
|0.90862
|0.91657
|-76.00
|12390.00
|104
|2009.12.04 14:00
|t/p
|52
|1.00
|0.90188
|0.91657
|0.90188
|727.00
|13117.00
|105
|2009.12.04 14:05
|buy
|53
|1.00
|0.90186
|0.90110
|0.90905
|106
|2009.12.04 14:05
|sell
|54
|1.00
|0.90155
|0.90905
|0.89436
|107
|2009.12.04 14:17
|s/l
|53
|1.00
|0.90110
|0.90110
|0.90905
|-76.00
|13041.00
|108
|2009.12.08 10:00
|s/l
|54
|1.00
|0.90905
|0.90905
|0.89436
|-748.00
|12293.00
|109
|2009.12.08 10:05
|buy
|55
|1.00
|0.90896
|0.90820
|0.91615
|110
|2009.12.08 10:05
|sell
|56
|1.00
|0.90865
|0.91615
|0.90146
|111
|2009.12.08 10:35
|s/l
|55
|1.00
|0.90820
|0.90820
|0.91615
|-76.00
|12217.00
|112
|2009.12.09 13:03
|t/p
|56
|1.00
|0.90146
|0.91615
|0.90146
|720.00
|12937.00
|113
|2009.12.09 13:05
|buy
|57
|1.00
|0.90099
|0.90023
|0.90818
|114
|2009.12.09 13:05
|sell
|58
|1.00
|0.90068
|0.90818
|0.89349
|115
|2009.12.09 14:57
|s/l
|58
|1.00
|0.90818
|0.90818
|0.89349
|-750.00
|12187.00
|116
|2009.12.09 15:05
|t/p
|57
|1.00
|0.90818
|0.90023
|0.90818
|719.00
|12906.00
|117
|2009.12.09 15:10
|buy
|59
|1.00
|0.90822
|0.90746
|0.91541
|118
|2009.12.09 15:10
|sell
|60
|1.00
|0.90791
|0.91541
|0.90072
|119
|2009.12.09 16:39
|s/l
|59
|1.00
|0.90746
|0.90746
|0.91541
|-76.00
|12830.00
|120
|2009.12.11 15:19
|t/p
|60
|1.00
|0.90072
|0.91541
|0.90072
|723.00
|13553.00
|121
|2009.12.11 15:20
|buy
|61
|1.00
|0.90067
|0.89991
|0.90786
|122
|2009.12.11 15:20
|sell
|62
|1.00
|0.90036
|0.90786
|0.89317
|123
|2009.12.11 16:09
|s/l
|61
|1.00
|0.89991
|0.89991
|0.90786
|-76.00
|13477.00
|124
|2009.12.15 20:54
|t/p
|62
|1.00
|0.89317
|0.90786
|0.89317
|721.00
|14198.00
|125
|2009.12.15 20:55
|buy
|63
|1.00
|0.89321
|0.89245
|0.90040
|126
|2009.12.15 20:55
|sell
|64
|1.00
|0.89290
|0.90040
|0.88571
|127
|2009.12.16 10:02
|s/l
|63
|1.00
|0.89245
|0.89245
|0.90040
|-77.50
|14120.50
|128
|2009.12.17 04:32
|t/p
|64
|1.00
|0.88571
|0.90040
|0.88571
|723.00
|14843.50
|129
|2009.12.17 04:35
|buy
|65
|1.00
|0.88570
|0.88494
|0.89289
|130
|2009.12.17 04:35
|sell
|66
|1.00
|0.88539
|0.89289
|0.87820
|131
|2009.12.21 12:45
|s/l
|66
|1.00
|0.89289
|0.89289
|0.87820
|-748.00
|14095.50
|132
|2009.12.22 10:00
|t/p
|65
|1.00
|0.89289
|0.88494
|0.89289
|714.50
|14810.00
|133
|2009.12.22 10:05
|buy
|67
|1.00
|0.89387
|0.89311
|0.90106
|134
|2009.12.22 10:05
|sell
|68
|1.00
|0.89356
|0.90106
|0.88637
|135
|2009.12.22 11:12
|s/l
|67
|1.00
|0.89311
|0.89311
|0.90106
|-76.00
|14734.00
|136
|2009.12.24 10:30
|s/l
|68
|1.00
|0.90106
|0.90106
|0.88637
|-746.00
|13988.00
|137
|2009.12.24 10:35
|buy
|69
|1.00
|0.90060
|0.89984
|0.90779
|138
|2009.12.24 10:35
|sell
|70
|1.00
|0.90029
|0.90779
|0.89310
|139
|2009.12.24 10:44
|s/l
|69
|1.00
|0.89984
|0.89984
|0.90779
|-76.00
|13912.00
|140
|2009.12.30 15:53
|t/p
|70
|1.00
|0.89310
|0.90779
|0.89310
|723.00
|14635.00
|141
|2009.12.30 15:55
|buy
|71
|1.00
|0.89346
|0.89270
|0.90065
|142
|2009.12.30 15:55
|sell
|72
|1.00
|0.89315
|0.90065
|0.88596
|143
|2009.12.30 16:15
|s/l
|71
|1.00
|0.89270
|0.89270
|0.90065
|-76.00
|14559.00
|144
|2009.12.31 17:15
|t/p
|72
|1.00
|0.88596
|0.90065
|0.88596
|722.00
|15281.00
|145
|2009.12.31 17:20
|buy
|73
|1.00
|0.88625
|0.88549
|0.89344
|146
|2009.12.31 17:20
|sell
|74
|1.00
|0.88594
|0.89344
|0.87875
|147
|2010.01.04 15:27
|s/l
|74
|1.00
|0.89344
|0.89344
|0.87875
|-748.00
|14533.00
|148
|2010.01.04 15:33
|t/p
|73
|1.00
|0.89344
|0.88549
|0.89344
|716.00
|15249.00
|149
|2010.01.04 15:35
|buy
|75
|1.00
|0.89397
|0.89321
|0.90116
|150
|2010.01.04 15:35
|sell
|76
|1.00
|0.89366
|0.90116
|0.88647
|151
|2010.01.05 10:40
|s/l
|76
|1.00
|0.90116
|0.90116
|0.88647
|-749.00
|14500.00
|152
|2010.01.05 10:51
|t/p
|75
|1.00
|0.90116
|0.89321
|0.90116
|717.50
|15217.50
|153
|2010.01.05 10:55
|buy
|77
|1.00
|0.90101
|0.90025
|0.90820
|154
|2010.01.05 10:55
|sell
|78
|1.00
|0.90070
|0.90820
|0.89351
|155
|2010.01.05 11:27
|s/l
|77
|1.00
|0.90025
|0.90025
|0.90820
|-76.00
|15141.50
|156
|2010.01.06 08:28
|t/p
|78
|1.00
|0.89351
|0.90820
|0.89351
|720.00
|15861.50
|157
|2010.01.06 08:30
|buy
|79
|1.00
|0.89346
|0.89270
|0.90065
|158
|2010.01.06 08:30
|sell
|80
|1.00
|0.89315
|0.90065
|0.88596
|159
|2010.01.06 08:30
|s/l
|79
|1.00
|0.89270
|0.89270
|0.90065
|-76.00
|15785.50
|160
|2010.01.06 15:01
|s/l
|80
|1.00
|0.90065
|0.90065
|0.88596
|-750.00
|15035.50
|161
|2010.01.06 15:05
|buy
|81
|1.00
|0.90012
|0.89936
|0.90731
|162
|2010.01.06 15:05
|sell
|82
|1.00
|0.89981
|0.90731
|0.89262
|163
|2010.01.06 15:30
|s/l
|81
|1.00
|0.89936
|0.89936
|0.90731
|-76.00
|14959.50
|164
|2010.01.08 11:06
|t/p
|82
|1.00
|0.89262
|0.90731
|0.89262
|723.00
|15682.50
|165
|2010.01.08 11:10
|buy
|83
|1.00
|0.89280
|0.89204
|0.89999
|166
|2010.01.08 11:10
|sell
|84
|1.00
|0.89249
|0.89999
|0.88530
|167
|2010.01.08 18:13
|s/l
|84
|1.00
|0.89999
|0.89999
|0.88530
|-750.00
|14932.50
|168
|2010.01.08 18:15
|t/p
|83
|1.00
|0.89999
|0.89204
|0.89999
|719.00
|15651.50
|169
|2010.01.08 18:20
|buy
|85
|1.00
|0.90039
|0.89963
|0.90758
|170
|2010.01.08 18:20
|sell
|86
|1.00
|0.90008
|0.90758
|0.89289
|171
|2010.01.08 18:23
|s/l
|85
|1.00
|0.89963
|0.89963
|0.90758
|-76.00
|15575.50
|172
|2010.01.13 08:18
|t/p
|86
|1.00
|0.89289
|0.90758
|0.89289
|722.00
|16297.50
|173
|2010.01.13 08:20
|buy
|87
|1.00
|0.89292
|0.89216
|0.90011
|174
|2010.01.13 08:20
|sell
|88
|1.00
|0.89261
|0.90011
|0.88542
|175
|2010.01.13 09:32
|s/l
|87
|1.00
|0.89216
|0.89216
|0.90011
|-76.00
|16221.50
|176
|2010.01.15 02:20
|t/p
|88
|1.00
|0.88542
|0.90011
|0.88542
|723.00
|16944.50
|177
|2010.01.15 02:25
|buy
|89
|1.00
|0.88443
|0.88367
|0.89162
|178
|2010.01.15 02:25
|sell
|90
|1.00
|0.88412
|0.89162
|0.87693
|179
|2010.01.15 02:25
|s/l
|89
|1.00
|0.88367
|0.88367
|0.89162
|-76.00
|16868.50
|180
|2010.01.19 02:22
|t/p
|90
|1.00
|0.87693
|0.89162
|0.87693
|721.00
|17589.50
|181
|2010.01.19 02:25
|buy
|91
|1.00
|0.87710
|0.87634
|0.88429
|182
|2010.01.19 02:25
|sell
|92
|1.00
|0.87679
|0.88429
|0.86960
|183
|2010.01.19 07:01
|s/l
|91
|1.00
|0.87634
|0.87634
|0.88429
|-76.00
|17513.50
|184
|2010.01.20 11:56
|t/p
|92
|1.00
|0.86960
|0.88429
|0.86960
|720.00
|18233.50
|185
|2010.01.20 12:00
|buy
|93
|1.00
|0.86950
|0.86874
|0.87669
|186
|2010.01.20 12:00
|sell
|94
|1.00
|0.86919
|0.87669
|0.86200
|187
|2010.01.20 12:04
|s/l
|93
|1.00
|0.86874
|0.86874
|0.87669
|-76.00
|18157.50
|188
|2010.01.22 12:31
|s/l
|94
|1.00
|0.87669
|0.87669
|0.86200
|-746.00
|17411.50
|189
|2010.01.22 12:35
|buy
|95
|1.00
|0.87708
|0.87632
|0.88427
|190
|2010.01.22 12:35
|sell
|96
|1.00
|0.87677
|0.88427
|0.86958
|191
|2010.01.22 12:36
|s/l
|95
|1.00
|0.87632
|0.87632
|0.88427
|-76.00
|17335.50
|192
|2010.01.26 04:53
|t/p
|96
|1.00
|0.86958
|0.88427
|0.86958
|721.00
|18056.50
|193
|2010.01.26 04:55
|buy
|97
|1.00
|0.86959
|0.86883
|0.87678
|194
|2010.01.26 04:55
|sell
|98
|1.00
|0.86928
|0.87678
|0.86209
|195
|2010.01.26 05:16
|s/l
|97
|1.00
|0.86883
|0.86883
|0.87678
|-76.00
|17980.50
|196
|2010.01.28 10:24
|t/p
|98
|1.00
|0.86209
|0.87678
|0.86209
|723.00
|18703.50
|197
|2010.01.28 10:25
|buy
|99
|1.00
|0.86225
|0.86149
|0.86944
|198
|2010.01.28 10:25
|sell
|100
|1.00
|0.86194
|0.86944
|0.85475
|199
|2010.01.28 11:24
|s/l
|99
|1.00
|0.86149
|0.86149
|0.86944
|-76.00
|18627.50
|200
|2010.01.31 22:09
|s/l
|100
|1.00
|0.86944
|0.86944
|0.85475
|-749.00
|17878.50
|201
|2010.01.31 22:09
|buy
|101
|1.00
|0.86953
|0.86877
|0.87672
|202
|2010.01.31 22:09
|sell
|102
|1.00
|0.86922
|0.87672
|0.86203
|203
|2010.01.31 22:44
|s/l
|101
|1.00
|0.86877
|0.86877
|0.87672
|-76.00
|17802.50
|204
|2010.01.31 23:59
|close at stop
|102
|1.00
|0.86882
|0.87672
|0.86203
|40.00
|17842.50
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9610
Este indicador ha reunido las mejores tradiciones de los osciladores e indicadores del seguimiento de tendencia.YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq4 - Continuación lógica del script ZeroLevel.
El script permite no sólo establecer el nivel del punto muerto para todas las órdenes abiertas del símbolo actual, sino establecer cualquier nivel (ganancia, pérdida), informándole al mismo tiempo sobre el volumen esperado del balance en cualquier nivel de precio.
Detección del patrón “tres indios” a base del ZigZag.Intrument 2
Visualización de un instrumento aleatorio, sincronización por barras o días.