Este EA contiene sólo 20 líneas del código, el trading se realiza en dos líneas. ¡Si existe un EA más simple, me gustarías verlo!

Este EA no utiliza ningunos indicadores. En vez de eso, simplemente abre dos posiciones opuestas cuando aparece una barra nueva.

Luego espera cuando las dos posiciones se cierran por los niveles SL o TP, luego abre el siguiente par de posiciones.

Después de la optimización manual, elija los mejores parámetros, donde SL sea menos que TP, para cada uno de los pares comerciales, y obtendremos los siguientes resultados.

Las dos posiciones son ganadoras (¡Hurra!)

Una es ganadora y la otra es perdedora (en este caso el beneficio cubre la pérdida)

Las dos son perdedoras (¡oh no!)

Es mejor probar en el modo de optimización “Por los precios de apertura” ya que él tradea sólo cuando se abre la nueva barra.

En mis experimentos los mejores resultados se obtienen con EURGBP 5M, también los resultados son buenos para EURUSD, GBPUSD, EURCHF, y tal vez para otros.

Por favor, ¡siéntanse libres para mejorar el código tal como quieran!



Si tienen preguntas o sugerencias, es mejor escribirlas en inglés en las discusiones del código en la P.S. Es la traducción de la versión original del Asesor Experto Simplest Hedging EA ever Si tienen preguntas o sugerencias, es mejor escribirlas en inglés en las discusiones del código en la versión original

Symbol EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) Period 5 Minutes (M5) 2009.10.01 00:00 - 2010.01.31 23:55 (2009.10.01 - 2010.02.01) Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) Parameters lots=1; stop_loss=76; take_profit=750;

Bars in test 25154 Ticks modelled 3758809 Modelling quality 90.00% Mismatched charts errors 0









Initial deposit 10000.00







Total net profit 7842.50 Gross profit 27413.50 Gross loss -19571.00 Profit factor 1.40 Expected payoff 76.89



Absolute drawdown 792.50 Maximal drawdown 3539.00 (23.17%) Relative drawdown 23.17% (3539.00)

Total trades 102 Short positions (won %) 51 (56.86%) Long positions (won %) 51 (19.61%)

Profit trades (% of total) 39 (38.24%) Loss trades (% of total) 63 (61.76%) Largest profit trade 727.00 loss trade -750.00 Average profit trade 702.91 loss trade -310.65 Maximum consecutive wins (profit in money) 1 (727.00) consecutive losses (loss in money) 7 (-2543.50) Maximal consecutive profit (count of wins) 727.00 (1) consecutive loss (count of losses) -2543.50 (7) Average consecutive wins 1 consecutive losses 2



