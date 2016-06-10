CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Simplest Hedging EA ever - Asesor Experto para MetaTrader 4

Descripción:

Este EA contiene sólo 20 líneas del código, el trading se realiza en dos líneas. ¡Si existe un EA más simple, me gustarías verlo!

Este EA no utiliza ningunos indicadores. En vez de eso, simplemente abre dos posiciones opuestas cuando aparece una barra nueva.

Luego espera cuando las dos posiciones se cierran por los niveles SL o TP, luego abre el siguiente par de posiciones.

Después de la optimización manual, elija los mejores parámetros, donde SL sea menos que TP, para cada uno de los pares comerciales, y obtendremos los siguientes resultados.

  • Las dos posiciones son ganadoras (¡Hurra!)
  • Una es ganadora y la otra es perdedora (en este caso el beneficio cubre la pérdida)
  • Las dos son perdedoras (¡oh no!)

Es mejor probar en el modo de optimización “Por los precios de apertura” ya que él tradea sólo cuando se abre la nueva barra.

En mis experimentos los mejores resultados se obtienen con EURGBP 5M, también los resultados son buenos para EURUSD, GBPUSD, EURCHF, y tal vez para otros.

Por favor, ¡siéntanse libres para mejorar el código tal como quieran!

P.S. Es la traducción de la versión original del Asesor Experto Simplest Hedging EA ever.
Si tienen preguntas o sugerencias, es mejor escribirlas en inglés en las discusiones del código en la versión original.


SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period5 Minutes (M5) 2009.10.01 00:00 - 2010.01.31 23:55 (2009.10.01 - 2010.02.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameterslots=1; stop_loss=76; take_profit=750;

Bars in test25154Ticks modelled3758809Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0




Initial deposit10000.00



Total net profit7842.50Gross profit27413.50Gross loss-19571.00
Profit factor1.40Expected payoff76.89

Absolute drawdown792.50Maximal drawdown3539.00 (23.17%)Relative drawdown23.17% (3539.00)

Total trades102Short positions (won %)51 (56.86%)Long positions (won %)51 (19.61%)

Profit trades (% of total)39 (38.24%)Loss trades (% of total)63 (61.76%)
Largestprofit trade727.00loss trade-750.00
Averageprofit trade702.91loss trade-310.65
Maximumconsecutive wins (profit in money)1 (727.00)consecutive losses (loss in money)7 (-2543.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)727.00 (1)consecutive loss (count of losses)-2543.50 (7)
Averageconsecutive wins1consecutive losses2


#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12009.10.01 00:00buy11.000.915980.915220.92317
22009.10.01 00:00sell21.000.915670.923170.90848
32009.10.01 05:46s/l11.000.915220.915220.92317-76.009924.00
42009.10.01 14:35t/p21.000.908480.923170.90848719.0010643.00
52009.10.01 14:40buy31.000.909560.908800.91675
62009.10.01 14:40sell41.000.909250.916750.90206
72009.10.02 10:38s/l41.000.916750.916750.90206-749.009894.00
82009.10.02 10:38t/p31.000.916750.908800.91675717.5010611.50
92009.10.02 10:40buy51.000.917170.916410.92436
102009.10.02 10:40sell61.000.916860.924360.90967
112009.10.02 11:10s/l51.000.916410.916410.92436-76.0010535.50
122009.10.06 09:22s/l61.000.924360.924360.90967-748.009787.50
132009.10.06 09:25buy71.000.924550.923790.93174
142009.10.06 09:25sell81.000.924240.931740.91705
152009.10.06 09:31s/l71.000.923790.923790.93174-76.009711.50
162009.10.08 13:30t/p81.000.917050.931740.91705723.0010434.50
172009.10.08 13:35buy91.000.917030.916270.92422
182009.10.08 13:35sell101.000.916720.924220.90953
192009.10.09 09:30s/l101.000.924220.924220.90953-749.009685.50
202009.10.09 09:41t/p91.000.924220.916270.92422717.5010403.00
212009.10.09 09:45buy111.000.924430.923670.93162
222009.10.09 09:45sell121.000.924120.931620.91693
232009.10.09 09:48s/l111.000.923670.923670.93162-76.0010327.00
242009.10.12 07:12s/l121.000.931620.931620.91693-749.009578.00
252009.10.12 07:15buy131.000.931740.930980.93893
262009.10.12 07:15sell141.000.931430.938930.92424
272009.10.13 06:35s/l141.000.938930.938930.92424-749.008829.00
282009.10.13 08:25t/p131.000.938930.930980.93893717.509546.50
292009.10.13 08:30buy151.000.939080.938320.94627
302009.10.13 08:30sell161.000.938770.946270.93158
312009.10.13 09:39s/l151.000.938320.938320.94627-76.009470.50
322009.10.14 06:21t/p161.000.931580.946270.93158720.0010190.50
332009.10.14 06:25buy171.000.931860.931100.93905
342009.10.14 06:25sell181.000.931550.939050.92436
352009.10.14 08:32s/l171.000.931100.931100.93905-76.0010114.50
362009.10.15 07:55t/p181.000.924360.939050.92436722.0010836.50
372009.10.15 08:00buy191.000.924230.923470.93142
382009.10.15 08:00sell201.000.923920.931420.91673
392009.10.15 08:04s/l191.000.923470.923470.93142-76.0010760.50
402009.10.15 11:05t/p201.000.916730.931420.91673719.0011479.50
412009.10.15 11:10buy211.000.915790.915030.92298
422009.10.15 11:10sell221.000.915480.922980.90829
432009.10.15 11:38s/l211.000.915030.915030.92298-76.0011403.50
442009.10.20 14:04t/p221.000.908290.922980.90829722.0012125.50
452009.10.20 14:05buy231.000.907990.907230.91518
462009.10.20 14:05sell241.000.907680.915180.90049
472009.10.20 14:06s/l231.000.907230.907230.91518-76.0012049.50
482009.10.21 11:43t/p241.000.900490.915180.90049720.0012769.50
492009.10.21 11:45buy251.000.900290.899530.90748
502009.10.21 11:45sell261.000.899980.907480.89279
512009.10.23 09:30s/l261.000.907480.907480.89279-746.0012023.50
522009.10.23 09:30t/p251.000.907480.899530.90748713.0012736.50
532009.10.23 09:35buy271.000.910040.909280.91723
542009.10.23 09:35sell281.000.909730.917230.90254
552009.10.23 10:38s/l281.000.917230.917230.90254-750.0011986.50
562009.10.23 10:39t/p271.000.917230.909280.91723719.0012705.50
572009.10.23 10:40buy291.000.917780.917020.92497
582009.10.23 10:40sell301.000.917470.924970.91028
592009.10.23 10:41s/l291.000.917020.917020.92497-76.0012629.50
602009.10.26 17:43t/p301.000.910280.924970.91028720.0013349.50
612009.10.26 17:45buy311.000.910280.909520.91747
622009.10.26 17:45sell321.000.909970.917470.90278
632009.10.26 17:47s/l311.000.909520.909520.91747-76.0013273.50
642009.10.28 13:51t/p321.000.902780.917470.90278721.0013994.50
652009.10.28 13:55buy331.000.902660.901900.90985
662009.10.28 13:55sell341.000.902350.909850.89516
672009.10.28 14:49s/l331.000.901900.901900.90985-76.0013918.50
682009.10.29 11:37t/p341.000.895160.909850.89516722.0014640.50
692009.10.29 11:40buy351.000.894590.893830.90178
702009.10.29 11:40sell361.000.894280.901780.88709
712009.10.29 11:42s/l351.000.893830.893830.90178-76.0014564.50
722009.11.02 08:08s/l361.000.901780.901780.88709-748.0013816.50
732009.11.02 08:10buy371.000.901890.901130.90908
742009.11.02 08:10sell381.000.901580.909080.89439
752009.11.02 08:21s/l371.000.901130.901130.90908-76.0013740.50
762009.11.03 15:33t/p381.000.894390.909080.89439720.0014460.50
772009.11.03 15:35buy391.000.894880.894120.90207
782009.11.03 15:35sell401.000.894570.902070.88738
792009.11.03 16:27s/l391.000.894120.894120.90207-76.0014384.50
802009.11.11 10:40s/l401.000.902070.902070.88738-742.0013642.50
812009.11.11 10:45buy411.000.902710.901950.90990
822009.11.11 10:45sell421.000.902400.909900.89521
832009.11.11 10:46s/l411.000.901950.901950.90990-76.0013566.50
842009.11.12 20:35t/p421.000.895210.909900.89521722.0014288.50
852009.11.12 20:40buy431.000.895210.894450.90240
862009.11.12 20:40sell441.000.894900.902400.88771
872009.11.12 21:23s/l431.000.894450.894450.90240-76.0014212.50
882009.11.16 17:23t/p441.000.887710.902400.88771721.0014933.50
892009.11.16 17:25buy451.000.888140.887380.89533
902009.11.16 17:25sell461.000.887830.895330.88064
912009.11.17 07:42s/l451.000.887380.887380.89533-77.5014856.00
922009.11.19 14:20s/l461.000.895330.895330.88064-745.0014111.00
932009.11.19 14:25buy471.000.895190.894430.90238
942009.11.19 14:25sell481.000.894880.902380.88769
952009.11.19 14:35s/l471.000.894430.894430.90238-76.0014035.00
962009.11.23 01:16s/l481.000.902380.902380.88769-748.0013287.00
972009.11.23 01:20buy491.000.902240.901480.90943
982009.11.23 01:20sell501.000.901930.909430.89474
992009.11.23 01:33s/l491.000.901480.901480.90943-76.0013211.00
1002009.11.26 07:37s/l501.000.909430.909430.89474-745.0012466.00
1012009.11.26 07:40buy511.000.909380.908620.91657
1022009.11.26 07:40sell521.000.909070.916570.90188
1032009.11.26 07:42s/l511.000.908620.908620.91657-76.0012390.00
1042009.12.04 14:00t/p521.000.901880.916570.90188727.0013117.00
1052009.12.04 14:05buy531.000.901860.901100.90905
1062009.12.04 14:05sell541.000.901550.909050.89436
1072009.12.04 14:17s/l531.000.901100.901100.90905-76.0013041.00
1082009.12.08 10:00s/l541.000.909050.909050.89436-748.0012293.00
1092009.12.08 10:05buy551.000.908960.908200.91615
1102009.12.08 10:05sell561.000.908650.916150.90146
1112009.12.08 10:35s/l551.000.908200.908200.91615-76.0012217.00
1122009.12.09 13:03t/p561.000.901460.916150.90146720.0012937.00
1132009.12.09 13:05buy571.000.900990.900230.90818
1142009.12.09 13:05sell581.000.900680.908180.89349
1152009.12.09 14:57s/l581.000.908180.908180.89349-750.0012187.00
1162009.12.09 15:05t/p571.000.908180.900230.90818719.0012906.00
1172009.12.09 15:10buy591.000.908220.907460.91541
1182009.12.09 15:10sell601.000.907910.915410.90072
1192009.12.09 16:39s/l591.000.907460.907460.91541-76.0012830.00
1202009.12.11 15:19t/p601.000.900720.915410.90072723.0013553.00
1212009.12.11 15:20buy611.000.900670.899910.90786
1222009.12.11 15:20sell621.000.900360.907860.89317
1232009.12.11 16:09s/l611.000.899910.899910.90786-76.0013477.00
1242009.12.15 20:54t/p621.000.893170.907860.89317721.0014198.00
1252009.12.15 20:55buy631.000.893210.892450.90040
1262009.12.15 20:55sell641.000.892900.900400.88571
1272009.12.16 10:02s/l631.000.892450.892450.90040-77.5014120.50
1282009.12.17 04:32t/p641.000.885710.900400.88571723.0014843.50
1292009.12.17 04:35buy651.000.885700.884940.89289
1302009.12.17 04:35sell661.000.885390.892890.87820
1312009.12.21 12:45s/l661.000.892890.892890.87820-748.0014095.50
1322009.12.22 10:00t/p651.000.892890.884940.89289714.5014810.00
1332009.12.22 10:05buy671.000.893870.893110.90106
1342009.12.22 10:05sell681.000.893560.901060.88637
1352009.12.22 11:12s/l671.000.893110.893110.90106-76.0014734.00
1362009.12.24 10:30s/l681.000.901060.901060.88637-746.0013988.00
1372009.12.24 10:35buy691.000.900600.899840.90779
1382009.12.24 10:35sell701.000.900290.907790.89310
1392009.12.24 10:44s/l691.000.899840.899840.90779-76.0013912.00
1402009.12.30 15:53t/p701.000.893100.907790.89310723.0014635.00
1412009.12.30 15:55buy711.000.893460.892700.90065
1422009.12.30 15:55sell721.000.893150.900650.88596
1432009.12.30 16:15s/l711.000.892700.892700.90065-76.0014559.00
1442009.12.31 17:15t/p721.000.885960.900650.88596722.0015281.00
1452009.12.31 17:20buy731.000.886250.885490.89344
1462009.12.31 17:20sell741.000.885940.893440.87875
1472010.01.04 15:27s/l741.000.893440.893440.87875-748.0014533.00
1482010.01.04 15:33t/p731.000.893440.885490.89344716.0015249.00
1492010.01.04 15:35buy751.000.893970.893210.90116
1502010.01.04 15:35sell761.000.893660.901160.88647
1512010.01.05 10:40s/l761.000.901160.901160.88647-749.0014500.00
1522010.01.05 10:51t/p751.000.901160.893210.90116717.5015217.50
1532010.01.05 10:55buy771.000.901010.900250.90820
1542010.01.05 10:55sell781.000.900700.908200.89351
1552010.01.05 11:27s/l771.000.900250.900250.90820-76.0015141.50
1562010.01.06 08:28t/p781.000.893510.908200.89351720.0015861.50
1572010.01.06 08:30buy791.000.893460.892700.90065
1582010.01.06 08:30sell801.000.893150.900650.88596
1592010.01.06 08:30s/l791.000.892700.892700.90065-76.0015785.50
1602010.01.06 15:01s/l801.000.900650.900650.88596-750.0015035.50
1612010.01.06 15:05buy811.000.900120.899360.90731
1622010.01.06 15:05sell821.000.899810.907310.89262
1632010.01.06 15:30s/l811.000.899360.899360.90731-76.0014959.50
1642010.01.08 11:06t/p821.000.892620.907310.89262723.0015682.50
1652010.01.08 11:10buy831.000.892800.892040.89999
1662010.01.08 11:10sell841.000.892490.899990.88530
1672010.01.08 18:13s/l841.000.899990.899990.88530-750.0014932.50
1682010.01.08 18:15t/p831.000.899990.892040.89999719.0015651.50
1692010.01.08 18:20buy851.000.900390.899630.90758
1702010.01.08 18:20sell861.000.900080.907580.89289
1712010.01.08 18:23s/l851.000.899630.899630.90758-76.0015575.50
1722010.01.13 08:18t/p861.000.892890.907580.89289722.0016297.50
1732010.01.13 08:20buy871.000.892920.892160.90011
1742010.01.13 08:20sell881.000.892610.900110.88542
1752010.01.13 09:32s/l871.000.892160.892160.90011-76.0016221.50
1762010.01.15 02:20t/p881.000.885420.900110.88542723.0016944.50
1772010.01.15 02:25buy891.000.884430.883670.89162
1782010.01.15 02:25sell901.000.884120.891620.87693
1792010.01.15 02:25s/l891.000.883670.883670.89162-76.0016868.50
1802010.01.19 02:22t/p901.000.876930.891620.87693721.0017589.50
1812010.01.19 02:25buy911.000.877100.876340.88429
1822010.01.19 02:25sell921.000.876790.884290.86960
1832010.01.19 07:01s/l911.000.876340.876340.88429-76.0017513.50
1842010.01.20 11:56t/p921.000.869600.884290.86960720.0018233.50
1852010.01.20 12:00buy931.000.869500.868740.87669
1862010.01.20 12:00sell941.000.869190.876690.86200
1872010.01.20 12:04s/l931.000.868740.868740.87669-76.0018157.50
1882010.01.22 12:31s/l941.000.876690.876690.86200-746.0017411.50
1892010.01.22 12:35buy951.000.877080.876320.88427
1902010.01.22 12:35sell961.000.876770.884270.86958
1912010.01.22 12:36s/l951.000.876320.876320.88427-76.0017335.50
1922010.01.26 04:53t/p961.000.869580.884270.86958721.0018056.50
1932010.01.26 04:55buy971.000.869590.868830.87678
1942010.01.26 04:55sell981.000.869280.876780.86209
1952010.01.26 05:16s/l971.000.868830.868830.87678-76.0017980.50
1962010.01.28 10:24t/p981.000.862090.876780.86209723.0018703.50
1972010.01.28 10:25buy991.000.862250.861490.86944
1982010.01.28 10:25sell1001.000.861940.869440.85475
1992010.01.28 11:24s/l991.000.861490.861490.86944-76.0018627.50
2002010.01.31 22:09s/l1001.000.869440.869440.85475-749.0017878.50
2012010.01.31 22:09buy1011.000.869530.868770.87672
2022010.01.31 22:09sell1021.000.869220.876720.86203
2032010.01.31 22:44s/l1011.000.868770.868770.87672-76.0017802.50
2042010.01.31 23:59close at stop1021.000.868820.876720.8620340.0017842.50

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9610

