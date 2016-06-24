Em breve:

Exibição de qualquer instrumento, a sincronização em barras ou em dias.

O indicador dá a conveniência para rastrear o movimento relativo dos pares de moedas.

Esta é a versão melhorada de: http://codebase.mql4.com/pt/code/9545

O indicador permite nivelar seu gráfico relativo ao gráfico original. Para este efeito, é necessário selecionar um mouse vermelho "manipulador" e para movê-lo sob a Mínima de uma barra desejada do gráfico original. O gráfico do indicador será nivelado neste ponto quando o novo tick vir ou depois de um comando para Atualizar.





Além disso, foi adicionado a Sincronização da função de dias: DaySynch o que permite nivelar o gráfico do indicador automaticamente na primeira barra de cada dia.

