instrumento 2 - indicador para MetaTrader 4
- 1012
Em breve:
Exibição de qualquer instrumento, a sincronização em barras ou em dias.
O indicador dá a conveniência para rastrear o movimento relativo dos pares de moedas.
Esta é a versão melhorada de: http://codebase.mql4.com/pt/code/9545
O indicador permite nivelar seu gráfico relativo ao gráfico original. Para este efeito, é necessário selecionar um mouse vermelho "manipulador" e para movê-lo sob a Mínima de uma barra desejada do gráfico original. O gráfico do indicador será nivelado neste ponto quando o novo tick vir ou depois de um comando para Atualizar.
Além disso, foi adicionado a Sincronização da função de dias: DaySynch o que permite nivelar o gráfico do indicador automaticamente na primeira barra de cada dia.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9632
