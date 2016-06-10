CodeBaseSecciones
3_IndiansZZ.mq4 (7.62 KB)
Brevemente:

Detección del patrón “tres indios” a base de los picos del ZigZag.

Acerca sel sistema:

No voy a dar la descripción del sistema “Tres indios” aquí. Es fácil encontrarla en la red.
Sólo voy a recordar que el sistema es bastante crítico a la situación general en el mercado. El patrón en sí, en separación de la situación del mercado, no es una señal para tradear.
Hay dos métodos básicos: trading por la tendencia - es un método menos arriesgado, cuando el patrón corona con sí mismo el fin de la corrección de una tendencia ya formada, y da señal para su continuación:


trading por la reversa - es un método más arriesgado, cuando se supone un cambio global de la tendencia. En este caso, las ondas del patrón tienen que ser más significativas por el tamaño en relación a la tendencia o su última onda:

Ajustes:

Los principios y las mitades de las líneas se encuentran en el primero y el segundo indio, respectivamente.

extern int ExtDepth=10; // настройки зигзага
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

extern double K_MinWave=0.6; // tamaño mínimo de la onda del primer indio en relación a la onda del segundo indio, para filtrar ondas pequeñas
extern int Depth=3;/// profundidad de la búsqueda del primer indio, de acuerdo con el filtro, ¡pero no más de 10!

y luego, el historial, colores y el grosor de las líneas...

Resultado




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9623

